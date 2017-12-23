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23 Aralık 2017 08:54

Hipermarkette opera keyfi

CarrefourSA’nın Balçova’daki hipermarketinin açılışına katılan ENBE Orkestrası tenorları ve sopranoları, ilk kez bir marketin reyonlarında opera söyledi.

Hipermarkette opera keyfi

23 Aralık 2017 08:54


CarrefourSA’nın İzmir Balçova’da açılan hipermarketi, renkli görüntülere sahne oldu. Açılışa katılan ENBE Orkestrası’nın tenorları ve sopranoları, tüketiciler hummalı bir şekilde alışveriş yaparken unlu mamullerden kasap ve şarküteriye, balıktan taze gıdaya kadar birçok farklı reyonda bir anda opera söylemeye başladı. Alışveriş yapan tüketiciler, birçok reyonda bir anda opera söylemeye başlayan tenorları ve sopranoları önce şaşkınlıkla ve ardından da merakla dinledi.


Tüketicilerin şaşkın bakışları altında opera eserlerini okuyan tenor ve sopranolar, ilerleyen dakikalarda büyük bir ilgiyle izlendi.




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