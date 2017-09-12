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12 Eylül 2017 16:57

Hiroşima felaketi mağduru Kasaoka, Kuzey Kore’nin nükleer silah denemesini değerlendirdi

Hiroşima felaketinde nükleer saldırıya maruz kalan 84 yaşındaki Japon Sadae Kasaoka, Kuzey Kore’nin nükleer silah denemelerine ilişkin, ”Normal insanların zor durumda kalacağı bombaların deneylerin yapıldığı bir şeyleri doğru bulmuyorum.

Hiroşima felaketi mağduru Kasaoka, Kuzey Kore’nin nükleer silah denemesini değerlendirdi

12 Eylül 2017 16:57

Dünyada barışın olması için atom bombasının kaybolmasını istiyorum” dedi.


Hiroşima saldırısının tanığı 84 yaşındaki Sadae Kasaoka, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde konuştu. Panele İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen panelde, bir felaketzede olarak kişisel tecrübelerini aktaran Sadae Kasaoka, atom bombası atılmadan önceki mutlu günlerini fotoğraflarla anlattı.


Dünya barışına katkı sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanında söyleşiler yapan Kasaoka, sunumlarında dünya barışına vurgu yapıyor. Atom bombasının çok sayıda kişiyi öldürdüğünü belirten Kasaoka, "1945 yılında atom bombası atıldı. O zaman ailemi kaybettim. Annem babam ikisi de vefat etti. O an ne olduğunu sığınaktan dışarı çıktığımızda öğrendik. Etrafa baktığımızda, her tarafın ateş altında yangın altında olduğunu gördük. İlaç bulamıyorduk, babamın yaralarına patates koyuyorduk. Geçimimi deniz kabuklarıyla sağlıyordum" dedi.



"Dünyada barışın olması için atom bombasının kaybolmasını istiyorum"


Kuzey Kore’nin füze denemelerine ilişkin soruyu yanıtlayan Kasaoka, "Siyasi konulara girmek istemiyorum ama normal insanların zor durumda kalacağı bombaların deneylerin yapıldığı bir şeyleri doğru bulmuyorum. ilk atom bombası ile birçok insan hayatını kaybetti. Ondan dolayı atom bombası olmasını istemiyorum. Dünyada barışın olması için atom bombasının kaybolmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Eskiden yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için gayret göstermemiz gerektiğine inanıyoruz"


Programa ilişkin bilgi veren İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, “Eskiden yaşanan acıların tekrar yaşanmaması için gayret göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. İbn Haldun Üniversitesi olarak atom bombası atıldığı zaman o acılara, o tahribata şahit olmuş Japonya’dan bir konuğu İstanbul’a davet ettik, Türk Kızılayı ile birlikte. Gençlerimiz o tecrübeyi dinlesin ve ibret dersi çıkarsınlar diye. 20’inci Yüzyıla baktığımızda bu insanlığın en kanlı yüzyılıdır. Savaşlarda öldürülen insan sayısı belki de insanlık tarihinden daha fazladır. 1’inci Dünya Savaşı, 2’inci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı, Bosna Soykırımı, şimdi Arakan’da devam eden başka bir soykırım var. Doğu sınırımızda savaş halen devam ediyor. Bu savaşlar dolayısı ile tahribatını sürdürüyor. Bu savaşların ne kadar acılara ve tahribatlara yol açtığını şahitlerinden dinlemek. Bizim için ders alma bakımından son derece önemli" dedi.


Günümüzde savaşların çok fazla tahrip edici oluğunu belirten İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, ”Bunun sebebi teknoloji ile silahların gücünü kat kat artmış durumda. Atom bombası buna çok güzel bir örnek. Tek seferde yüz binlerce insanın ölümüne sebep oluyor. Dünden bugüne baktığımızda bugün daha tahrip edici silahlar üretilmiş durumda. Bu silahlara ve tüm silahlara karşı bir bilinç oluşturulması gerekiyor. Özellikle Nükleer silahlara karşı. Buradaki, konuşma inşallah insanlığın uyanmasına, gençlerin daha dikkatli olmasına, farkındalık ve bilinç sahibi olmalarına vesile olacaktır diye ümit ediyoruz. İbn Haldun Üniversitesi olarak bu etkinliği bu maksada uygun olarak düzenledik" diye konuştu.




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