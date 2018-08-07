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07 Ağustos 2018 08:57

Hiroşima’da hayatını kaybeden binlerce kişi Beylikdüzü’nde anıldı

Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 73’üncü yılında hayatını kaybeden binlerce kişi için anma programı düzenlendi.

Hiroşima’da hayatını kaybeden binlerce kişi Beylikdüzü’nde anıldı

07 Ağustos 2018 08:57

12 yaşında yaşamını yitiren Sadako Sasaki’nin adının verildiği programda küçük çocuğun yaşadıkları herkesi duygulandırdı.


Beylikdüzü Belediyesi ve Çağdaş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇYDD), Japonya’nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 73’üncü yılında “Sadako Sasaki Anma” adlı anma programı düzenlendi.


Beylikdüzü Yaşam Vadisi içerisinde yer alan Japon Bahçesinde yapılan programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Programda 6 Ağustos 1945 yılında Japonya’nın Hiroşima kentine atılan atom bombası sonrasında hastalanan ve 12 yaşında yaşamını yitiren Sadako Sasaki anıldı. Anma programında Sadako Sasaki’nin hayat öyküsü anlatıldı. Ayrıca çocuklar Sadako Sasaki ve hayatını kaybedenler için şiirler okundu.


“Kendimizi Sadako Sasaki’nin yerine koyarak burada vicdanı ve barışı dileyeceğiz”


Burada asıl olanın çocuklarla birlikte bir vicdanı ve barışı yakalama arzusu olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dünya’nın belkide en trajedik gününde Hiroşima’ya atılan bombadan dolayı hastalanan bir çocuğumuzun hayatını kaybetmesinden sonra anılmasıyla ilgili simgesel bir öyküsü olan bir kızımız. Burada asıl olan çocuklarımızla bir vicdanı yakalama arzumuz, bir barışı yakalama arzumuz, dünyaya, yaşadığımız ortama, Türkiye’mize ve her yere barışı ve sevgiyi aşılama arzumuz var. Bunu burada çocuklarımızla ve gençlerimizle beraber yapacağız. İnanıyorum ki bu duyguyu hisseden, acıyı anlayan herkes acıdan uzak, acı üretmekten uzak tam aksine sevgiyi üreten, barış üreten ve vicdan üreten bir kimliğe bürünür diye düşünüyorum. İstanbul’un en güzel parklarından birinde Japon bahçesinde Japonya’da bu trajedik olayı yaşayan bir çocuğun yerine kendimizi koyarak burada vicdanı ve barışı dileyeceğiz” dedi.




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