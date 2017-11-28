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28 Kasım 2017 07:18

Hırsız, çaldığı eşyaların sahibini öldürdü

Sultangazi’de eve giren hırsızı fark eden Afganistan uyruklı ev sahibi hırsızın peşinden dışarı çıktı.

Hırsız, çaldığı eşyaların sahibini öldürdü

28 Kasım 2017 07:18

Hırsızların silahla ateş etmesi sonucundan Afgan vatandaş hayatını kaybetti.


Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi 2402. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı eve hırsız girdi. Hırsızın sesi üzerine uyanan Asif Malik, hırsızların peşinden dışarı çıktı. Cep telefonunu alan hırsızlardan telefonu bırakmalarını istemesi üzerine hırsızlar Malik’e silahla ateş açtı. Ateş sonucunda Malik, kafasından yaralanarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Malik, Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Malik hayatını kaybetti. Asif Malik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemesi yapan ekipler, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Ölen Asif Malik’in arkadaşı, “Hırsızlar eve geldi. Evden çocuğun telefonunu almışlar. Bizim arkadaş da benim telefonumu alma dedi. Hırsız da ‘telefonu alacağım’ dedi. Hırsız evden çıktı, arkadaşım da peşlerinden çıktı. Telefonunu geri istedi. 4 kişi geldi. Bir kişi kafasına vurdu. Hemen düz gitti” dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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