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Hırsız tarafından öldürülen 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı

Küçükçekmece’de evine giren hırsız tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz, Bezirganbahçe Medine Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükçekmece'de evine giren hırsız tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz, Bezirganbahçe Medine Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.


Geçtiğimiz cumartesi akşamı Küçükçekmece'deki evine giren hırsız tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz için Bezirganbahçe Medine Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Ahmet Yusuf Öz'ün babası Sezer Öz, dedesi Süleyman Akkaya, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi ezanının ardından kılınan cenaze namazıyla Ahmet Yusuf Öz, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Ahmet Yusuz Öz'ün yakınları tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, dede Süleyman Akkaya, “Torunuma yapan bulunsun. Bütün evi aramışlar. Para aramışlar” diyerek gözyaşı döktü.


Namaz sonrası cenaze aracına konulan Öz'ün cenazesi, defnedilmek üzere Hadımköy Gülbahçe mezarlığına götürüldü.

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