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Hırsızlar 7 dakikada lastik dükkanını boşalttı

İstanbul’un Kartal ilçesinde meydana gelen olayda hırsızlar girdikleri lastik dükkanından 7 dakika içerisinde 30 bin liraya yakın malzeme çaldı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen olayda hırsızlar girdikleri lastik dükkanından 7 dakika içerisinde 30 bin liraya yakın malzeme çaldı. Soygun anı dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Lastik dükkanının önüne panelvan tipi minibüs ile gelen hırsızlar camı kırarak içeriye girdi. Daha sonra 7 dakika içeride kalan hırsızlar dükkandan 30 bin lira değerinde malzemeyi çalarak kaçtı.


Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; şüphelilerin panelvan tipi araç ile dükkana geldikleri ve lastikleri çalarak kayıplara karıştıkları görülüyor. Polis yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

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