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23 Temmuz 2018 14:50

Hırsızlar, Örümcek adam gibi tırmanıp, çamaşır suyuyla yerleri yıkadılar

Zeytinburnu’nda tekstil dükkanının alarmını, örümcek adam gibi kepenge tırmanarak söktükten sonra levyeyle açarak içeriye giren yüzleri maskeli ve kapüşonlu 4 hırsız, çelik kasayı açarak 70 bin lira çaldı.

Hırsızlar, Örümcek adam gibi tırmanıp, çamaşır suyuyla yerleri yıkadılar

23 Temmuz 2018 14:50

Hırsızlık anları kameralara yansırken, hırsızlar kasayı parmak izi kalmasın diye maşrapayla su dökerek temizledi.


Olay, geçtiğimiz 6 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G-38 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzleri kapüşonlu ve maskeli 4 hırsız, sabaha karşı bir tekstil dükkanına geldi. Hırsızlar önce birbirinin omzuna çıktıktan sonra örümcek adam gibi kepenge tırmanarak işyerinin alarmını söktü. Ardından levye ile kepengi açan hırsızlar içeriye girerek çelik kasayı buldu. Kasayı özel cihazlarla açan hırsızlar içerisindeki 70 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameraların saniye saniye yansıdı.


Çelik kasayı maşrapayla temizlediler


Görüntülerde, hırsızlar işyerine gelerek birbirini omuzlarına basıp kepenge tırmanıyor. Şahıslar ardından alarmı yerinden söküyor. Kepengi levye ile açan hırsızlar altından sürünerek içeriye giriyor. İçeride bir süre araştırma yapan hırsızlar, çelik kasayı bulup ortaya çıkarıyor. Kasayı açan hırsızlar paraları çalıyor. Şahıslar ardından parmak izi kalmaması için maşrapayla kasaya su dökerek etrafı temizliyor.


Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahısların eşkalini belirleyen polis, kimliklerinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan R.T., M.A., yaşları küçük S.A. ve M.T. olduklarını belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu hırsızlar yakalanarak gözaltına alındı.


Şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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