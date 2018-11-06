Hırsızlık çetesi Zeytinburnu'nda yakalandı

Zeytinburnu'ndaki bir iş yerine giren 8 hırsız, emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Temmuz ayından itibaren yapılan takipler sonucu şüphelilerin çaldığı yüklü miktarda para ve altın da ele geçirildi.

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olayında 400 bin TL nakit para, 60 bin dolar, 4 bin euro, 350 bin TL değerinde altın, ruhsatlı 14'lü Browning silah çalan 8 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 5 Temmuz'dan itibaren hırsızlık şüphesi ile izlenen 6 şahıs teknik çalışmalar sonucunda takip edildi. Yapılan takiplerin ardından operasyonun düğmesine basan ekipler, 8 zanlıyı gözaltına alarak emniyete getirdi.

Sabah saatlerinde ekipler tarafından emniyetten alınan şahıslar adliyeye götürülmek üzere çevik kuvvet otobüsüne bindirilirken görüntülendi.

Hırsızlık Büro Amirliğinin şüpheli şahıslar hakkında çalışmaları sonucu 2 Kasım tarihinde yapılan operasyonda çalıntı bir araç, 9 adet cep telefonu, 10 kol saati, 40 bin TL, 19 bin 900 dolar, bin euro, 19 adet 22 ayar bilezik, 5 adet çeyrek altın, 1 adet gram altın, 2 adet tam altın, 1 adet ucunda tam altın bulunan kolye, 12 adet altın yüzük, 4 adet altın kolye, 3 çift altın küpe ve 2 adet altın bilezik ele geçirildi. Hırsızlık çetesinin lideri olan 20'li yaşlardaki erkek O.T. ve beraberindeki 7 şüphelinin tamamının önceden hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Kiralık araçlarla keşif yapmak için bölgeye gelen hırsızlar, kapüşon ve eldiven takarak özellikle Esenyurt, Bahçelievler ve Bağcılar bölgelerinde bulunan evlerin kapılarını kartla açarak içeriye girdiği kaydedildi.

Emniyet güçleri konuyla ilgili hırsızlara karşı vatandaşların kapılarını 24 saat kilitli tutması yönünde uyarıda bulundu.