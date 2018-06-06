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06 Haziran 2018 14:46

Hırsızlık için uyuşturucu bağımlısı kızı kullanan şüpheliler yakalandı

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu bağımlısı genç bir kızı kullanarak Ukranya uyruklu turist ve Hindistan uyruklu diplomatın çantalarını çaldıran 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık için uyuşturucu bağımlısı kızı kullanan şüpheliler yakalandı

06 Haziran 2018 14:46

Şahısların bağımlı kızı, uyuşturucuya parası vermemesi için hırsızlık yaptırdıkları ortaya çıktı.


Bayrampaşa’da geçtiğimiz 21 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinde 3 şüpheli, Ukranya uyruklu Vilodemir Kalaşnikov’i(58) takibe aldı. Ardından markete giren turist, çantasını sepete koyarak gezmeye başladı. O esnada turistin yanına yaklaşan 2 şahıs onu oyalamaya başladı. O esnada uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen genç bir kız, sepete yaklaşarak içerisinde 25 bin dolar değerinde pırlanta takı ve 2 bin 500 dolar bulunan çantayı çalarak kayıplara karıştı. Turistin ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistin ifadesini alarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahısların eşkalleri belirlenerek kimlikleri tespit edildi.


Kuyumcuya satarken yakalandılar


Görüntülerden yola çoktan ekipleri yerlerini tespit ettikleri şüphelileri Kuyumcukent’e kadar takip etti. Şüphelilerin çaldıkları mücevherleri burada sattıklarını tespit eden polis, iki kuyumcu ile şüpheliler Çağla Y. (20), İlker K. (22) ve Selami D. (26) yakalanarak gözaltına alındı.


Hindistanlı diplomatı da soymuşlar


Öte yandan şubeye götürülen şüphelilerin yapılan sorgusunda Gaziosmanpaşa’da bir AVM’de de Hindistan uyruklu diplomat Kırdı D.’nin 2 bin dolar parası ile 3 bin dolar değerindeki bileziğini de aynı yöntemle çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerle birlikte diplomat ve eşine ait gözlükler ve çantalar ele geçirildi.


Uyuşturucu bağımlısı kızı kullanmışlar


Şubede suçunu itiraf eden şüphelilerin yanlarındaki kızı uyuşturucu bağımlısı olduğu için para karşılığında kullandığı ortaya çıktı. Çağla Y. ile birlikte yakalanan şüphelilerden Selami D. nin cezaevinden kaçtığı ve 4 adet aranmasının olduğu da öğrenildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli Çağla Y., Selami D. ve İlker K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık malını almak suçundan işlem yapılan iki kuyumcu serbest bırakıldı.




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