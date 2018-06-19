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19 Haziran 2018 12:48

Hırsızlık ve kapkaç suçundan aranan şahıs eğlence merkezinde yakalandı

Fatih’te 3 farklı hırsızlık ve kapkaç suçundan aranan zanlı, Esenyurt’ta bulunan bir eğlence merkezinde yakalandı.

Hırsızlık ve kapkaç suçundan aranan şahıs eğlence merkezinde yakalandı

19 Haziran 2018 12:48

Zanlının kapkaç yapmak amacıyla bir kadını takip ettiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan ve 16 Haziran tarihleri arasında Fatih’de meydana gelen 3 farklı hırsızlık ve kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık ve kapkaç olayını Y.B. (21) isimli erkek şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışamalar sonucunda şüpheli 16 Haziran günü Esenyurt’ta bulunan bir eğlence merkezinde yakalandı.



6 suçtan arama kaydı olduğu belirlendi


Üst aramasında 502 Amerikan doları, 500 lira, 35 bin Kazakistan parası ele geçirilen şüpheli, emniyette sorguya alındı. Zanlının 6 suçtan arama kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs 17 Haziran günü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının kapkaç yapmak amacıyla bir kadının peşinde gittiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.




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