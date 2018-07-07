Hırvatistan yarı finalde

2018 Dünya Kupası’nın son çeyrek final karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu. İki takımın da etkili bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşmada Rusya 31. dakikada Denis Cheryshev ile 1-0 öne geçti. Golün asistini ise Artem Dzyuba yaptı. Rusya’nın golüne Hırvatistan çabuk cevap verdi ve 39. dakikada Andrej Kramaric ile durumu 1-1 yaptı. Mücadelede ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarıya oranla daha durağan geçen ikinci yarıda, iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince karşılaşmada normal süre 1-1’lik eşitlikle tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında daha istekli bir görüntü çizen takımlar golleri de buldu. 100. dakikada Luka Modric’in asistinde ağları sarsan Domagoj Vida, Hırvatistan’ı 2-1 öne geçirdi. Golün ardından daha fazla önde oynayan Rusya, eşitliği 115. dakikada Mario Fernandes’in golü ile yakaladı. Uzatma dakikalarının 2-2’lik eşitlikle sona ermesi ile maç penaltılara kaldı.

Penaltı atışlarında Rusya’yı 4-3’lük skorla geçen Hırvatistan yarı finale çıktı.