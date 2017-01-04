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04 Ocak 2017 09:35

Hızlı kilo vermek sağlığı olumsuz etkiliyor

Hızlı kilo vermek sağlığı olumsuz etkiliyor

04 Ocak 2017 09:35

Diyetisyen Elif Yıldız, hızlı kilo vermenin sağlığı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Kilo verme, zayıflama, bedensel incelme gibi konular medyada sürekli konuşulan, herkesin yorum yaptığı, bilgi kirliliğinin olduğu konulardır" dedi.
Dermaklinik Estetik ve Güzellik Merkezinden Diyetisyen Elif Yıldız, kilo sıkıntısı çeken ya da bedeniyle mutsuz olan kişilerin en zayıf noktalarının bilgi kirliliğine inanmaları olduğunu ifade ederek, "Para kazanma ve meşhur olma hırsıyla insanların bu zayıf noktaları çok kullanılır. Hızlı kilo verme, bir haftada bilmem kaç santim incelme vaatleri verilir kişilerin sağlığı göz ardı edilerek. Tabi ki en hızlı şekilde incelme ve zayıflama herkesin isteyeceği bir durumdur. Fakat her zaman konun uzmanı ile görüşülmeli, sağlığınızı da dikkate alacak profesyonellerden destek alınmalıdır" dedi.
Diyetisyen Elif Yıldız, kilo verme hızının ne kadar olması gerektiği ve ne kadarının sağlıklı olduğu hususunda şu bilgileri verdi:
"Biz diyetisyenlerin savunduğu, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) belirttiği haftalık kilo verme miktarı 0.5-1 kilogram arasıdır. Kilo verme sürecinde ilk haftalar bir miktar su atımı ile beraber bu rakamlar artsa da daha sonra normal kilo verme hızına döner. Kilo verme programlarında mucizevi karışımlar, gıdalar yoktur. Elbette bazı gıdalar bu işi kolaylaştırır, kilo vermeye yardımcı olur. Fakat bunlar uzmanlar tarafından kişiye özel olarak hazırlanmalı ve takip edilmelidir. Örneğin yeşil çay düzenli kullanıldığında yağ yakımını destekler ve metabolizmayı hızlandırır. Fakat bazı özel durumlarda (hipertiroidi, kalp damar hastalıkları, gebelik vs.) kullanılması sakıncalı ve uzmana danışarak tüketilmelidir. Bir diğer örnek; zerdeçal, karanfil, pul biber gibi baharatlar metabolizmayı destekler ve kilo vermeyi hızlandırır. Düzenli fiziksel aktivite metabolizma ve kilo vermeyi hızlandırır. Oysa kahvaltısız güne başlamak, uzun süre aç kalmak yağ depolanmasına sebep olabilir. Yani sağlıklı ve hızlı kilo vermek tek bir şeye bağlı değil bütünsel bir çalışmadır. Bu sebeple bu konuda uzman kişilerle, uçuk vaatlere kanmadan, kilo koruma yöntemlerini de öğrenerek, sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve bunu en hızlı şekilde kilo vermeye uyarlamak en doğru ve kalıcı yöntemdir."



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