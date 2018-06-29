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29 Haziran 2018 14:04

Hokey milli takımlarından güzel başlangıç

U15 Kızlar-Erkekler Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası’nda kız ve erkek milli takımları şampiyonaya güzel bir başlangıç yaptı.

Hokey milli takımlarından güzel başlangıç

29 Haziran 2018 14:04


Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen U15 Kızlar-Erkekler Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası’nda, U15 Kız Milli Takımı ilk maçında Romanya’yı 20-0’lık skorla mağlup ederken, U 15 Erkek Milli Takımı Bulgaristan’ı 9-1’lik skorla geçti. U15 Erkek Milli Takım’la birlikte şampiyonada Bulgaristan ve Ermenistan bulunurken, U15 Kız Milli Takımı ise Ukrayna (A) Ukrayna (B) Romanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele ediyor. Türk hokeyinin her geçen gün büyük hızla geliştiğini ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan alınan sonuçlarla ilgili yaptığı ilk değerlendirmede sporcuları kutladığını ve şampiyona sonucunda her iki kupayı Türkiye’ye getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.




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