Hollanda MÜSİAD şubeleri ile NETUBA, Ticari İşbirliği anlaşması imzalandı. Yapılan açıklamada, Hollanda ve Türkiye de şubeleri bulunan NETUBA ile 74 farklı ülkede 201 noktada hizmet veren, MÜSİAD’ın Hollanda’da verimli çalışmalar yürüten 4 şubesi arasında Rotterdam Ticaret Odası’nda (KVK) bir araya gelerek Hollanda Türkiye arası faaliyetler değerlendirildiği bildirildi.

Hollandalı yatırımcıların, Türkiye’de konumlandırılması ve Türk ticaretinin Hollanda da iyi anlatılması için de yoğun çalışmalar içine girilmesi kararı alındığı belirtildi. NETUBA İş Konseyi Başkanı Cor Bekker, Tarık Saki, Yönetim kurulu üyeleri VE MÜSİAD Utrecht Başkanı Ali Köklü’nün öncülüğünde ve beraberindeki şube başkanları Mustafa Duyar (MÜSİAD Rotterdam), Hamza Çelik (MÜSİAD Den Haag), Ahmet Batuk (MÜSİAD Amsterdam Başkan Yardımcısı) ve Yönetim Kurulu heyeti ile yapılan toplantıda iki ülke arasında ki en önemli sektörlerin masaya yatırıldığı ve yatırımlar konusunun ön plana çıktığı aktarıldı.

Özellikle her iki ülke bazında Ekonomi Bakanlıkları, yatırım ajansları ve belediyeler ile aktif çalışmalar yapan NETUBA ve MÜSİAD şubeleri arasında gerçekleştirilen bu işbirliği anlaşmasının gelecekte her iki ülke için verimli olacağına inanıldığı kaydedildi.

MÜSİAD şubeleri ve NETUBA toplantısı ev sahibi Cor Bekker’in, MÜSİAD şubeleri ile yapılan toplantının önemini belirten konuşma yaptığı aktarıldı. Sonrasında MÜSİAD Utrecht Başkanı Ali Köklü’nün konuşmada, MÜSİAD şubelerinin NETUBA ile yapmış olduğu anlaşmayı çok önemsediğini ve Hollanda Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin daha koordineli olacağına inandığını belirttiği söylendi.

MÜSİAD Rotterdam Başkanı Mustafa Duyar, her ülke yatırımcılarına faaliyetlerinde öncülük etmek, yol göstermek açısından şubelerin ve NETUBA’nın işbirliğine olan önemine değindiği aktarıldı. MÜSİAD Uluslararası Expo koordinatörü Uğur Demirel’in İstanbul’da 21-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan MÜSİAD Expo hakkında sunum yaptığı ve bu sunum çerçevesinde iki ülke açısında geliştirilecek ticaret hacminden ve potansiyel yatırım fırsatları ile ilgili bilgilendirmede bulunduğu bildirildi. Bu doğrultuda MÜSİAD Expo ya katılım sağlamak isteyen Hollanda şirketlerine yönelik ortak çalışma alanları geliştirilmesine karar verildiği açıklandı.

Toplantını MÜSİAD şubeleri ve NETUBA’nın karşılıklı plaket vermesiyle sona erdiği belirtildi.