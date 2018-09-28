Home&Tex Fuarı beklenenin üzerinde ilgi görüyor

Ev tekstili ile dekorasyon sektörünün tüm ürünlerinin bir arada sergilendiği Home&Tex Fuarı Yeşilköy'de başladı.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TETSİAD) iş birliğinde düzenlenen Home&Tex Fuarı ikinci gününde beklenenin üzerinde ilgiyi görmeye başladı. Özellikle batı ülkeleri ve Arap ülkelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan fuar, üretilen ürünlerin çeşitliliği ile fuarseverlerin ve yabancı misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendine özgü üretilen Türk mallarının çeşitliliğinin, Türk mallarının dünya ülkelerinde talep görmesine sebep olduğunu dile getiren TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın fuar hakkında değerlendirmede bulundu.

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın, "Derneğimiz iki tane fuar yapmaktadır. Bunların bir tanesi Ev&Tex bir tanesi de Home&Tex fuarıdır. Bu fuarlarla Türk ev tekstilini dünyaya buluşturuyoruz. Dünyadan gelen misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Bu fuar, Türkiye ve dünyada sistem olarak ilk başlayan fuardır. Home&Tex fuarının özelliği; bütün stantların aynı karakterde olması, hazır stant olması, fonksiyonel ve ucuz olması. Katılımcılar numunelerini fuar süresince sergileyip, daha sonra da toplayıp gidiyorlar. Hiç bir şekilde, stant tasarımı ve ya stantla ilgili bir zaman harcamadan gelip ürünlerini burada müşterilerle buluşturuyorlar. Bu bağlamda, Avrupa'da birkaç fuar bizi taklit etmeye başladı. Bizimde bu fuarda maliyetlerimizi düşürerek, önümüzdeki dönemde daha iyi hizmet edeceğimizi düşünüyoruz. Fuara katılımımız şuan için gayet iyi durumda. Ortadoğu, Rusya ülkeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerinden ziyaretçilerimiz var. Fuarımız, yeni bir fuar altıncı senesini yapıyoruz. Bir Ev&Tex gibi katılımcı olmasa da önümüzdeki senelerde bu açığı kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Standında ürünlerini sergileyen Bursa firması CEO'su Ercan Uzunlar fuarı hakkında şunları söyledi: "Bütün dünyaya ihracat yapıyoruz ama hedef pazarımız Avrupa. Ürünlerimizin yarısını Almanya'ya, yarısını diğer Avrupa ülkelerine satıyoruz. Bunun yanında Rusya, Kanada, Kanada, Arap ülkelerine satışımız var. Fuar, ilk güne göre ikinci gün biraz daha hareketli. Yurt dışı katılım geçen seneye göre daha iyi durumda. Arap ve Avrupa ülkelerinden katılım var".

Fuarı gezen bir vatandaş ise “İnşallah ülke içinde, tekstil dünyası içinde güzel bir fuar olur. Fuar güzel geçiyor; oldukça fazla çeşit var.Arap ülkeleri ve batı ülkelerinden fuara yoğun bir ilgi var" ifadelerini kullandı.