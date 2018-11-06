Honda, EICMA'da sergilediği modelleri 2019'da Türkiye'ye getirecek

Honda, dünyanın en büyük motosiklet fuarı EICMA'da orta sınıf motosiklet dünyasına tamamen yeni bir soluk kazandıracak 5 yeni ürün tanıtırken, ürün gamındaki yenilikleri de sergiledi. Yeni tanıtılan modeller arasından 2019 yılında Türkiye'ye gelecek olan CB650R ve CBR650R modelleri Naked ve Super Sport segmentini tercih edenlerin dikkatini çekti.

Honda, Milano'da gerçekleştirilen 2018 EICMA'da 2019 model yılı için Avrupa motosiklet ürün gamının tamamını sergiledi. Markanın yenilik rüzgarında iki adet tamamen yeni model ismi ve kapsamlı bir şekilde yenilenen üç model yer alacak.

EICMA süresince sergilenecek olan yeni CB650R, CBR650R, Super Cub C125 modelleri 2019 yılında Türkiye'deki motosiklet fuarı ile birlikte satışa çıkacağı açıklandı. Orta sınıf Naked dünyasına yeni bir görünüm sunan yeni CB650R, Honda'nın Neo Sports Café' konsepti ile geliştirilen ürün ailesini tamamlayacak. Diğer yeni model olan CBR650R ise CBR1000RR Fireblade modeline dayanıyor. CBR650R, 70 kW gücünde yüksek devirli, yüksek performanslı dört silindirli motoru hafif bir şasi ile birlikte sunuyor.

Milano'da dünyanın her yerinden motosiklet severleri bir araya getiren fuarda ayrıca Honda'nın yenilenen modelleri de dikkat çekti. CBR1000RR Fireblade serisinin yenilenen modeli ve SP versiyonu da Türkiye'ye gelecek modeller arasında yer alacak. CBR1000RR Fireblade ile CBR1000RR Fireblade SP, yeni renk seçenekleri ve optimum pist performansına yönelik 'Bir sonraki aşama Tam Kontrol' geliştirmeleri ile satışa çıkacak.

CB1000R 2019'da yeni bir metalik gümüş renkle satışa sunulurken, Integra için yeni bir inci beyazı seçeneği olacak. NC750X için daha koyu gümüş yan kaplamalar gelecek. X-ADV modelideyeni renk seçenekleri ile 2019 yılında Honda bayilerinde olacağı bildirildi.

EICMA'da yer alan yeni modellerden CB500F, CBR500R ve CB500X ise Avrupa pazarında satışta olacak.