HondaJet Elite yeni motor tasarımıyla uçuş menzilini 400 km artırdı

Honda, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 2018 Avrupa İş Havacılık Kongresi ve Sergisi (EBACE) öncesinde özel bir hangarda yeni ve daha da gelişmiş HondaJet Elite’i dünyaya tanıttı. HondaJet Elite, menzilini yüzde 17 oranında artırarak 400 kilometre daha uzun mesafe kat edebilir hale gelirken, motorlarındaki yeni geliştirilmiş ses azaltıcı giriş yapısı da yüksek frekanslı gürültüleri azaltarak kabinde üst düzey sessizlik sağlıyor. Ayrıca; yeni uçağın gelişmiş havacılık sistemi, uçuş güvenliğini arttırmak üzere optimum uçuş planlaması, otomatik stabilite ve koruma fonksiyonlarını da içeriyor. 2661 kilometre menzile sahip HondaJet Elite, bünyesindeki özel teknolojilerle pistlerdeki kalkış ve iniş mesafesini otomatik olarak ayarlıyor.

Yapılan açıklamada; sınıfındaki diğer tüm uçaklardan daha fazla yakıt verimliliğine sahip olan HondaJet Elite, Kanat Üstü Motor Konumu (OTWEM) ve Doğal Laminer Akış (NLF) özelliğine sahip gövdesi, burnu, kanatları ve kompozit gövdesi de dâhil olmak üzere Honda Aircraft tarafından geliştirilen üstün havacılık çözümlerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca; yeni HondaJet Elite en verimli, en sessiz, en hızlı ve en yüksek irtifaya sahip uçak olmasının yanı sıra kendi kategorisinin en uzun menzile sahip uçağı olarak öne çıktığı belirtildi.

Sadece uçuşa yönelik üstün teknolojilerle donatılmakla kalmayan HondaJet Elite aynı zamanda hoparlöre gerek duymayan ve tüm kabinde kesintisiz ses deneyimi sağlayan endüstrinin ilk kabin içi ses sistemi Bongiovi gibi özel çözümler de sundu.

HondaJet Elite, 28 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında EBACE’de ilk kez sergilenecek.