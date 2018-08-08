’’HPV virüsü cinsiyet ayrımı yapmıyor’’

Dr. Ceyhun Numanoğlu HPV aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Numanoğlu, HPV’nin cinsiyet ayrımı yapmadığına ve aşının önemine dikkat çekti.

HPV virüsü (Human Papilomavirus Enfeksiyonu), son zamanlarda adından çok sık söz ettiren bir tür mikrop. Kadınlarda ve erkeklerde genital bölgelerde, anüs, ağız, boğaz içinde siğiller yapmanın yanı sıra bunlara ek olarak kanser oluşumuna da yol açabiliyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Dr. Ceyhun Numanoğlu HPV aşısı hakkında önemli bilgiler verdi.

HPV’nin insanlarda hastalık yapabilen yaklaşık 200 den fazla tipi olduğu ifade eden Doç. Dr. Ceyhun Numanoğlu, ’’Bunlardan 13-14’ü yüksek riskli, yani kansere neden olan tipler; 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68’dir. HPV virüsü, cinsel olarak aktif kişilerin büyük bir kısmına hayatının bir döneminde bulaşabiliyor, yerleştiği yere ve tipine göre siğil ya da kansere dönen yaraların başlamasına neden olabiliyor. Yine bu kişilerin büyük bir kısmında ise 2 yıl içerisinde vücudun doğal savunma mekanizmaları tarafından virüs vücuttan temizleniyor’’ diye konuştu.

Rahim ağzı kanserlerinin en büyük nedeni HPV virüsü

"İstatistiki veriler Türkiye’deki HPV pozitifliğinin yaklaşık yüzde 4 civarında olduğunu gösteriyor" diyen Doç. Dr. Numanoğlu, ’’En sık görülen tipler ise 16, 51, 31 ve 52’dir. Türkiye’ de her yıl yaklaşık bin 800 kadın rahim ağzı kanserine yakalanıyor ve bunların da yüzde 100’e yakın oranda nedeni HPV virüsü. Kadınlar ve erkeklerde görülen genital siğillerin ise çok daha yaygın olduğunu söylemek olası’’ açıklamasında bulundu.

’’HPV cinsiyet ayrımı yapmıyor’’

HPV virüsünün cinsiyet ayırımı yapmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Numanoğlu, ’’HPV, hem erkek hem de kadında hastalıklara neden olabiliyor. Sadece kadını HPV’ ye karşı bağışık hale getirmek hastalıktan kurtulmak için yeterli gibi görünmüyor. Tüm popülasyonu yani tüm kadın ve erkekleri bu virüse karşı bağışık hale getirdiğinizde karşı cinse hastalık bulaştırma olasılığı ortadan kalkıyor’’ şeklinde konuştu.

HPV aşısı ile toplumu HPV’ye karşı korumak mümkün

Doç. Dr. Numanoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ’’Şu anda sunulmuş başlıca 2 adet HPV aşısı mevcut. (Gardasil ve Cervarix). Her iki aşı da, HPV’nin kanser yapma riski en yüksek olan tiplerine karşı yüzde 100’ e yakın koruyucu (Tip 16-18). Bu aşıların ağırlıklı olarak, ideali 11-12 yaş olmakla beraber 9-26 yaşlardaki kız çocukları için önerildiğini görüyoruz. Oysa tüm toplumu içeren bir aşı programı uygulamasının, toplumu HPV’ye karşı bağışık hale getirerek HPV’ye bağlı hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için ayrılan kaynaktan tasarruf edilmesi anlamına da gelebileceğini söylemek olası gibi görünüyor’’.