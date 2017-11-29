Huawei yeni telefonlarını tanıttı

Huawei yapay zeka tabanlı işlemci barındıran ilk telefon olma özelliğine sahip Huawei Mate 10 Pro ve Huawei’in ilk dört kameralı üyesi olan Huawei Mate 10 lite modellerinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Küresel tanıtımı Ekim ayında yapılan Mate 10 serisinin Türkiye’de saışa sunacağı tarih ise 4 Aralık olarak açıklandı.

Etkinliğin açılışında konuşan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, 2016 yılında akıllı telefon pazarının bir önceki yıla göre yüzde 29 arttığını kaydederek, dönüşüm süreci başlattıklarını, gelir artışı elde ederek yollarına devam ettiklerini söyledi.

Çin dışındaki marka bilinilirliğini son altı yıl boyunca yüzde 56 oranında yükselttiklerini söyleyen Wang, "Bu büyüme eğilimi, tüketicilerin bize güvenini ortaya koyuyor. Huawei olarak, Türkiye’de hayata geçirdiğimiz projeleri sürdürmeye ve tüketici ihtiyaçlarına özel teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinliğe Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Ryan Babel de katılarak kısa bir konuşma yaptı.