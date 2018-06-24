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24 Haziran 2018 14:39

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu oy vermeye birlikte geldi

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, oylarını Sarıyer’de kullandı.

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu oy vermeye birlikte geldi

24 Haziran 2018 14:39

Anne-kız oy vermeye birlikte geldi.


Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, oylarını Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullandı. Beraber oy vermeye gelen Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu, 1038 numaralı sandıkta bir süre sıra bekledikten sonra oylarını kullandı. Kabine ilk olarak Hülya Avşar, ardından da kızı girerek oylarını kullandı. Hülya Avşar kabinden çıktıktan sonra, “Hayırlı, uğurlu olsun inşallah” diyerek oy zarfını sandığa attı. Avşar’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hülya Avşar hayranlarıyla fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.


Oyunu kullandıktan sonra seçimle ilgili düşüncelerini aktaran Avşar, “Tek istediğimiz hakkımızda en doğrusu olsun. Üzüntüsüz, sıkıntısız olsun, kolay olsun” dedi.


Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu araca binerek okuldan ayrıldı.




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