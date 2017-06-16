New York’ta mayıs ayında akciğer ameliyatı olan ve başarılı bir tedavi süreci geçiren, ünlü sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türkiye’ye döndü,

Eşi Selim Soydan ile birlikte bu gün saat 05.00 sıralarında THY’nın tarifeli seferiyle New York’tan İstanbul’a gelen Koçyiğit’i Atatürk Havalimanı VIP Salonunda menajeri çiçeklerle karşıladı.

ABD’de hastalığı ile ilgili yaşadığı süreç hakkında basın mensuplarına bilgi veren Koçyiğit, “İnanamıyorum. Ülkeme döndüğümü için mutluyum. Mübarek Ramazan gününde Türk halkı namazında niyazında benim için dua etti. Şifa dilekleri yolladı. Beni çok mutlu etti. Bana güç kattı. Sabırla tedavimin yürümesini bekledim. Çok şükür bugün sağlıkla ülkeme döndüm.Bir iki ay nekahat dönemim olacak. . Normal yaşam için bünyem hazır değil. Önemli bir ameliyat geçirdim. Tesadüfen kansere rastlandı” dedi

Yaşadığı süreci detayları ile anlatan Koçyiğit, “ Baştan anlatayım. : Bir kaza geçirdim. Geçirdiği kazadan sonra çok sırt ağrısı çekiyordum. Kızım göğüs kanseri ameliyat olmak için Amerika’daydı. Israrla bir röntgen çektirelim dedi. Röntgende Evet omurgamda bir kırık ama akciğerimde bir nodül tespit edildi.2 yıldır bu takip edilmekte. Bu seferde normal rutin muayenene gittim. Ne yazık ki o nodülün yanında hiç umulmadık beklenmedik bir kanser kisti tespit edildi. Acil ameliyat girdim. Öncesinde biyopsi yaptılar. Biyopside teşhis koydular. Biyopsi esnasında çok nadir görülün bir şanssızlık oldu. Ciğer sönmesi denilen bir durumla karşılaştık. O nedenle hastanede kalma sürem uzadı. Çok şükür başarılı bir ameliyat. Çok şükür ülkeme döndüm İlk defa bu kadar uzak kalıyorum . 40 gündür yurtdışındayım” dedi

Bütün Türk halkına büyük borcum var

Kendisi için dua eden tüm Türk halkına teşekkür eden Koçyiğit,” Bana dua eden sevgisi yollayan herkese başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanlarımız olmak üzere sevgili arkadaşlarım dostlarıma bütün Türk halkına büyük borcum var. Ömür boyu iyilikler yapsam ödeyemem.Bu borcu ödeyemem” dedi

Nefes alma konusunda sıkıntım var

Gazetecilerin “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna,” Erken teşhis olduğu ve hemen ameliyat olduğum için lenf bezlerine sirayet etmemiş kanser. Dolayısıyla bundan sonra kemoterapi ya da radyoterapi görme ihyitacım yokmuş. Doktorun açıklaması. Takip edilmesi gerek bir durum olduğu söylendi. Nefes alma konusunda sıkıntım var. Bununda 2-3 ay içinde düzelebileceğini söyledi. Bazı egzersizler yapmam gerekiyor. Bol bol yürüyüş yapmam gerekiyor ki normal hayata dönebileyim” dedi

Sevinçten ağladım

Bu kadar çok sevildiğini bilmediğini söyleyen Koçyiğit, “ İnsan sevinçten ağlar mı. Sevinçten. mutluluktan gözyaşları döktüm. Bu kadar çok sevildiğimi biliyordum ama insanların bu kadar yürekten iten dilekleriyle karşılaştım ki etkilenmemek mümkün değil. Hastaneye gelen Türkler çok fazlaydı. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Kanseri yaşadık. Kızım meme kanseri oldu biliyorsunuz. Uzun bir tedavi süreci geçirdi. O korkulu dönemi hep beraber yaşadığımız için. Doktor teşhisini koyduğu zaman bana dedi ki ‘ Çok erken yakaladık. Hemen müdahale edebilirsem vücudun başka taraflarına geçmeden ben bunu burdan alırım. Ciğerin üçte biri diye tarif ettiğimiz. Bildiğimiz gibi akciğerimizi 5 parçadan oluşuyor. Üstten büyük lobu aldı. Alttaki 2 küçük lob halen duruyor. Bütün lobu almasının nedeni de sirayet etmeden hastalık erken müdahale etmek. Bir kötünün yanında bir şans erken teşhis olması benim için şansım bu. Bütün hastalara gönülden şifa diliyorum. Allah kimseyi hastalıkla imtihan etmesin.