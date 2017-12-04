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04 Aralık 2017 15:42

Hummels’den milli futbolcuya övgü

Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Mats Hummels, Wolfsburg’un Borussia Mönchengladbach’ı 3-0 ile geçtiği karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koyan milli futbolcu Yunus Mallı hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Hummels’den milli futbolcuya övgü

04 Aralık 2017 15:42


Almanya Bundesliga’nın 14. haftasında Wolfsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Yunus Mallı oldu. 90 dakika sahada kalan milli oyuncu, takımının ilk golünü atarken, Daniel Didavi’nin attığı ikinci golün de asistini yaptı.



Hummels kayıtsız kalmadı


Yunus Mallı’nın bu etkili oyunu karşısında Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nın deneyimli stoperi Hummels de kayıtsız kalmadı. Sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaşan Alman futbolcu, “Yunus, gördüğüm en iyi paslardan birisini attı. O pası atmak için dahice bir yol” ifadelerini kullandı.




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