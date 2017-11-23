Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 14:17

Hünerli ellerden altın ve gümüşe muhteşem dokunuş

Ümraniye Belediyesi meslek edindirme kurslarına bağlı Altın ve Gümüş İşleme Atölyesi, yetiştirdiği kursiyerler ve ortaya çıkan ürünlerle yoğun ilgi görüyor.

Hünerli ellerden altın ve gümüşe muhteşem dokunuş

23 Kasım 2017 14:17


Tarihte neredeyse başlangıcı bilinmeyen takı sanatı yüzyıllardır dünyada varlığını sürdürüyor. 21’nci yüzyılın modern dünyasında gelişen takı sanatları makineleşmiş, el sanatı takı yapımından giderek uzaklaşıyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi, ilçedeki hanımlara yönelik kültür, sanat ve eğitim faaliyetleriyle öne çıkıyor. Senelerdir yaptığı meslek edindirme kurslarıyla birçok hanıma mesleki beceri kazandırıp aile bütçelerine katkı yapmalarına vesile olan Ümraniye Belediyesi, Altın ve Gümüş İşleme Atölyesi’ndeki eğitimlere de devam ediyor. Takı atölyesinde uzman hocalar tarafından altın ve gümüş işleme tekniklerini öğrenen hanımlar, Madenler Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki atölyeye yoğun ilgi gösteriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç