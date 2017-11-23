Hünerli ellerden altın ve gümüşe muhteşem dokunuş

Tarihte neredeyse başlangıcı bilinmeyen takı sanatı yüzyıllardır dünyada varlığını sürdürüyor. 21’nci yüzyılın modern dünyasında gelişen takı sanatları makineleşmiş, el sanatı takı yapımından giderek uzaklaşıyor. Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi, ilçedeki hanımlara yönelik kültür, sanat ve eğitim faaliyetleriyle öne çıkıyor. Senelerdir yaptığı meslek edindirme kurslarıyla birçok hanıma mesleki beceri kazandırıp aile bütçelerine katkı yapmalarına vesile olan Ümraniye Belediyesi, Altın ve Gümüş İşleme Atölyesi’ndeki eğitimlere de devam ediyor. Takı atölyesinde uzman hocalar tarafından altın ve gümüş işleme tekniklerini öğrenen hanımlar, Madenler Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki atölyeye yoğun ilgi gösteriyor.