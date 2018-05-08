Hünerli ellerin eserleri görücüye çıktı

Esenyurt Belediyesi kültür merkezlerinde çeşitli alanlardaki kurslarda eğitim alan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı karma sergi, Esenyurt’ta bir alışveriş merkezinde açıldı. Açılışa Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve eşi Fethiye Alatepe, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Alatepe açışta yaptığı konuşmada sergide yer alan eserleri çok beğendiğini belirterek, “Bu sergiye emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Sergide yer alan eserlerin hepsi birbirinden değerli. Kursiyerlere desteklerimiz devam edecek" dedi.

Başkan Alatepe, stantları tek tek gezerek kursiyerlerle yakından ilgilendi. Alatepe, sergi açılışında müzik dinletisi yapan müzisyenlerle birlikte Sarı Gelin türküsünü söyledi. Sergide resim, ahşap, boyama, kaligrafi, moda tasarım, bez bebek gibi alanlarda yüzden fazla eser sergileniyor. Sergiyi 8-12 Mayıs tarihleri arasında vatandaşlar ziyaret edebilecek.