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02 Haziran 2018 09:02

Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadı

Esenyurt Haramidere Tem Bağlantı Yolu’nda araç takla atarak refüjde ters döndü, trafik durma noktasına geldi.

Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadı

02 Haziran 2018 09:02

Kazada, toplam 4 araçta maddi hasar meydana gelirken hurdaya dönen araçta kimsenin burnu bile kanamazken takla atan araçtan çıkan vatandaş, "Emniyet kemerimiz takılıydı"dedi.


Kaza, saat 08.20 sıralarında Haramidere Tem Bağlantı Yolu, Ambarlı istikameti Esenyurt mevkinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SE 5296 plakalı hususi araca arkadan gelen 34 NB 6403 plakalı araç arkadan çarptı. Kazanın etkisi ile 34 SE 5296 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Bir süre bariyerlere çarpan araç daha sonra takla atarak ters döndü. Bu sıra kaza sırasında karşı şeritten giden 2 kişi daha kaza yaptı. Yaşanan olayda toplam 4 araç hasar alırken 2 kişi hafif yaralandı. Trafik ise uzun süre kapalı kaldı.


Kazada takla atan araçta bulunan vatandaş, "Biz yolda seyrediyorduk, arkadan kırmızı araba çarptı.Sonra araba yoldan çıktı takla attı. Emniyet kemerimiz takılıydı bir şey olmadı"dedi.




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