Zehir tacirlerinin uyuşturucu maddelerini hurma ve helva paketlerine yerleştirmesi ise dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Mayıs’ta Silivri’de, 20 Mayıs’ta ise Pendik’te zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, ilk olarak Silivri’de gerçekleştirdikleri operasyonda, sürücülüğünü Hırvatistan uyruklu M.Z. isimli şahsın yaptığı bir araçta 242 paket halinde 310 kilogram genetiği değiştirilmiş hint keneviri (skunk) ele geçirdi. Pendik’te sürücülüğünü İran uyruklu B.M. isimli şahsın yaptığı TIR’da gerçekleştirilen aramalarda ise hurma ve helva paketleri içerisine gizlenmiş vaziyette 130 kilogram Eroin maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 35 milyon TL olduğu öğrenildi.

İki ayrı olayda gözaltına altına alınan şüpheliler, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.