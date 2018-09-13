HURSAD, şehit ve gazi yakınlarını gelecek dönem ücretsiz umreye götürecek

Olağanüstü Genel Kurulu, İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Uzuner yaptığı konuşmada gelecek sezon itibarıyla şehit aileleri yakınlarını ücretsiz götüreceklerini söyleyerek, “Önümüzdeki sezon itibarıyla şehit ailelerimizin yakınlarına kampanyalarımız olacak. Onları ücretsiz götüreceğiz. Acentalarımızın haricinde derneğimiz ücretsiz olarak organize edecek. İnşallah desteklerinizle Allah bize güç verdiği sürece, bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Mehmet Uzuner, yapılan genel kurulda açıklamalarda bulundu. 5 yıldır dernek başkanlığı görevini yürüten Mehmet Uzuner, genel kurul sonrası görevi Diyaeddin Şahin'e bıraktı. Eski Başkan Uzuner, gelecek sezon itibarıyla şehit aileleri yakınlarını ücretsiz götüreceklerini söyleyerek, “Önümüzdeki sezon itibarıyla şehit ailelerimizin yakınlarına kampanyalarımız olacak. Onları ücretsiz götüreceğiz. Acentalarımızın haricinde derneğimiz ücretsiz olarak organize edecek. İnşallah desteklerinizle Allah bize güç verdiği sürece, bu şekilde devam edeceğiz” dedi.

Uzuner konuşmasına şu şekilde devam etti: “Burada yaptığımız ticari işlerin içinde vatandaşımıza en büyük yapmamız gereken hizmet, bizim yapmış olduğumuz organizasyonlarda vatandaşımızın bilinçli hareket etmesidir. Neden bilinçli hareket etmesi lazım. Çünkü biz ibadet yaptırıyoruz. Bu insanlar bir ibadete gidiyor. Yani bir tura gidip orada bir kaleyi, orada bir sarayı veya bir köprüyü izlemek değil bizim yaptığımız. Bizim yaptığımız iş inançları doğrultusunda insanları ibadetlerini tamamlamaları için yaptırıyoruz. Dolayısıyla da bu tip eğitim ve uygulamalara çok daha fazla ağırlık vererek, devam edeceğiz”.

Uzuner, dernek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Yurtdışıyla çalışanlar, o ülkenin veya bizim ülkemizin para birimiyle çalışsınlar' çağrısına uyduklarını belirterek, “Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız bir çağrıda bulundu. ‘Yurtdışıyla çalışanlar, o ülkenin veya bizim ülkemizin para birimiyle çalışsınlar. Dolara veya herhangi bir para biriminin dünya üzerindeki hakimiyetine son verilsin ve bu işlerde silah olarak kullanılmasın' dediği çağrısına biz de Suudi Arabistan Riyal'i olarak turlarımızı yapma kararı aldık. Bir çok acentamızda fiyatlarını Riyal olarak açıkladılar. Bazı vatandaşlar, ‘Dolar ile Riyal arasında ne fark var' diyorlar. Çok büyük bir fark var. Niye çok büyük fark var? Siz sokakta ki vatandaşımızı ‘döviz bürosuna git bana bin euro getir' derseniz, o vatandaş dolar bulmak zorundadır. O zaman dolar talep edilmiş olunur ve kıymeti artar. Siz vatandaşa ‘Suudi Arabistan Riyali getir' ve ya o gün ki kurdan ‘Suudi Arabistan Riyali' getir derseniz, Suudi Arabistan Riyali'ne bir talep olur. Dolara olan talep ortadan kalkar. Allah izin verirse de dünyanın bir çok yerinde ülkeler, her iki ülkeden birinin para birimi olarak bu ticarete başlayacaklar, doğrusu da budur. Son günlerde başımıza gelen hadiseleri görüyoruz. Bir ülke çıkıp kendi para birimi ile bizi tehdit edebiliyor. Allah bu zalimlere karşı bizi güçlü kılsın inşallah” ifadelerini kullandı.