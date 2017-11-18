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18 Kasım 2017 23:16

Hüseyin Cahit Derman’ın İstanbul temalı resim sergisine yoğun ilgi

Beşiktaş Belediyesinin 30 yıl sonra sanatseverlerle buluşturduğu Hüseyin Cahit Derman’ın İstanbul temalı sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Cahit Derman’ın İstanbul temalı resim sergisine yoğun ilgi

18 Kasım 2017 23:16


Beşiktaş Belediyesi, Türkiye’de ve dünyada klasik resmin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Hüseyin Cahit Derman’ın 20’nci kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı. Ortaköy’ün tarihi mekanlarından Hüsrev Kethüda Hamamı’nda düzenlenen İstanbul temalı sergide Hüseyin Cahit Derman 30 yıl sonra sanatseverlerin karşısına çıktı. Sanatçının 20 tablosunun yer aldığı resim sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Serginin açılış törenine katılan Başkan Murat Hazinedar, sergiyi gezerek resimler hakkında bilgiler aldı.


1966 yılında profesyonel olarak resim hayatına başladığını kaydeden ressam Hüseyin Cahit Derman, “Galatasaray’da resim atölyelerinde çalışıyordum. 51 yıldır profesyonel ressam olarak tanınıyorum. İstanbul’a layık işler çıkarma amacındaydım. Ne kadar başarılı olduğumu bilemiyorum ama daima resimlerimi en iyi yerlerde görmeye başladım. Bundan dolayı çok mutluyum. Emeğimin karşılığını görmek çok güzel. Ben sadece klasik resim yapan bir ressam değilim. Çağdaş resim de yapıyorum. Benim klasikten sonra çağdaşa dönme gibi bir durumum olmadı. Her zaman klasik resim çalıştım. Çağdaş, romantik tarzımı oluşturdum. Özellikle çağdaş çalışmalarımı uzun yıllar bir sır gibi sakladım. Yaptığım işin çok yaratıcı olduğundan emin olmak için dünyadaki sanat ortamını daha iyi görebilmek için çok dikkat ettim. Bu güzel ortamı oluşturan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a ve dostlarıma sonsuz teşekkür ediyorum bu rüyayı bana yaşattıkları için. Çok mutluyum” dedi.




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