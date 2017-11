Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Hüseyin Demir, İstanbul’da uygulanan kentsel dönüşüm ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kentsel dönüşümü yeni ve daha yüksek binalar olarak algılanması ve bu şekilde yapılması İstanbul’a ihanet olduğunu belirten Demir, “İstanbul tarihi, doğası ve ekonomisi ile bir dünya markasıdır. İstanbul’un ruhu korumak ve geliştirmek her vatandaşın görevidir. Yapılan dikey yapılaşma ile ilgili el birliği ile tarihi yok olmuş doğası ve yeşili kalmamış bir kentte inşa etme gayretine düşmüşüz. kentsel dönüşüm, ekonomik olarak değerli yerlerde eski binaların yerlerine gökdelenler dikmek değildir. Kentsel dönüşüm tüm faktörleri ile geçmiş mirasını koruyarak, getirerek geleceğe miras bırakılacak bir şehir bırakmak demektir. Kentsel dönüşüm uygulama sürecinde; insan, doğal yapı ve mekanın tarihsel gelişimi dikkate alınarak üretilecek olan projenin, kimlik, yenilikçi yaklaşım, ekonomik yapı, sosyal ve ekolojik bileşen boyutları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekir" dedi

Dünya’dan projeler incelenerek başarılı dersler çıkarılmalı

Japonya-Hiroşima-Danbara Kentsel Dönüşüm Projesi, Lübnan-Beyrut-Solidere Kentsel Dönüşüm Projesi ve Brezilya-Rio de Jeneiro Gecekondu Sıkıştırma projeleri incelenerek başarılı dersler çıkarılması gerektiğinin altını çizen Yüksek Mimar Hüseyin Demir, "Dönüşüm, faaliyet alanı ve doğası gereği, mevcut şehrin yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki edebilmektedir. Bu nedenle, bütün planlama çalışmalarında, sosyologlar, ekonomistler, mühendisler, mimarlar, plancılar ve peyzaj mimarları gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışması gerekmektedir. Canlandırılması, iyileştirilmesi gereken bir alan için, kentsel dönüşüm kararı verildiğinde, ciddiyet ve hassasiyetle yürütülmesi ve tüm konutların deprem ve doğal afetlere karşı maksimum önem ile ele alınması elzemdir" ifadelerini kullandı.

"18 yıl önce 17 Ağustos depreminde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti"

Büyük Marmara depreminin üzerinden 18 yıl geçti. 45 saniyenin bilançosu O gece resmi raporlarına göre 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 781 kişi yaralandı. 285 bin ev ile 42 bin iş yeri kullanılamaz hale geldi, on binler evsiz kaldı. O gün vefat edenleri rahmetle anıyoruz. Doğal afetlerin ne zaman olacağı belirsizdir ama biz her an olacak gibi tüm önlemlerimizi almalıyız kentsel dönüşümü bu konuda fırsata çevirmeliyiz. Kentsel dönüşüm sadece konutları yenilemek, her ilçede aynı tip projelere sıkıştırmak, kentsel dönüşüm yüksek rant aracı yapmak, konutlar yenilenecek diye insanları yaşam alanlarından uzaklaştırmak değildir. Kentsel dönüşümlerde, ilk olarak ele alınması gereken konu bölge insanların ekonomik ve sosyal sorunlarıdır. Kentsel dönüşüm yıkım, temizlik, proje ve inşaatlarla değil, sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik programlarla, mahallelilerin ortak ihtiyaç ve özelliklerine uygun, onları bütünleştirecek projelerle başlaması gereklidir.

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Hüseyin Demir, kentsel dönüşüm hedeflerini şöyle sıraladı:

Temelde toplumsal bozulma neden olan etmenlerin araştırılarak ortadan kaldırılması ve kentsel bölgelerin çöküntüye uğramasını engellemek

Fiziksel olarak sürekli değişime ihtiyaç duyan ve kent dokusunu oluşturan birçok öğeye cevap vermek

Kentsel refah seviyesini ve yaşam kalitesini artırmak için başarılı bir ekonomik kalkınma modeli oluşturmak

Kentsel alanların en etkin şekliyle kullanılması ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınılmasıyla ilgili stratejiler belirlemek

Kentsel dönüşüm politikalarına sadece politik güçlerin değil, sivil toplum örgütleri ve farklı toplumsal kesimlerin de katılımını sağlamak

Hüseyin Demir, son olarak İstanbul için şunları söyledi: "Tarihini, doğasını koruyan ekonomisini geliştiren yeşil alanlarını artıran tüm doğal afetlere karşı tedbirli dikey değil, yatay yapıları ile İstanbul ruhunu koruyup geliştiren bir şehir görüntüsünde büyüyen ferah ve huzurlu bir şehir için hep birlikte çalışmalıyız bu bizim gelecekteki insanlığa borcumuzdur".