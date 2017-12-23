Hüseyin Kalpar: “Çok değerli bir 3 puan aldık”

Lig’in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Elazığspor müsabakası sonrasında basın toplantısında konuşan Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, “İstanbulspor iyi bir takım ve çok değerli bir 3 puan aldık” diye konuştu.

Lig’in 17. haftasında oynanan İstanbulspor - Elazığspor müsabakası sonrasında basın toplantısında konuşan Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, oynadıkları 4. deplasman maçı olduklarını ifade ederek, “Daha önceki maçlarda 2’şer gol atmamıza rağmen kazanamamıştık. Bugün de 2 gol attık ve galibiyetle tanıştık. İlk yarı iyi oynadık. İstanbulspor’u iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. İstanbulspor’un pas trafiğine elimizden geldiğince engel olduk. İstanbulspor iyi bir takım ve çok değerli bir 3 puan aldık. Oyuncularım çok arzulu ve istekliydi. Onlara teşekkür ediyorum. Bugün kazanmak çok önemliydi kazandık” dedi.