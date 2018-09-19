Hüseyin Yücel: “İlk maçımız Avrupa Ligi maçı, heyecanlıyız”

Yücel, göreve geldikten sonra ilk maçlarının Avrupa Ligi maçı olmasından dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında yönetime giren Bahçeşehir Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün yeni transferlerini tanıttığı törenin ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeşehir Spor Kulübü'nün bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Yücel, “Geçen sene takımımız kurduk ve başkanlığını ben üstlendim. Biraz da şansımızla Süper Lig'e çıktık. Play-Off finali oynadık ama elendik. Sonrasında bir takımın Süper Lig'den çekilmesi sonrasında biz Süper Lig'de oynama hakkı kazandık. Yeni transferler yaptık. Yeni başkan ve yönetim inşallah Play-Off'u zorlayacak bir takım oluşturdular. Ana hedefimiz bir sonraki sene için Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil etmek. Asıl yatırımı da seneye yapacağız. Bu anlamda çok önemli görüyorum. Eğitim kurumuyuz ve eğitim kurumu konusunda Türkiye'nin dünya çapında tanınan markası çok az. Markalaştırmak adına spor belki de bulunmaz bir nimet. Avrupa'da gerek kulübümüzü gerekse de ülkemizi temsil edersek, Bahçeşehir Okulları'nı yakın Türki Cumhuriyetlerde ve Avrupa'da büyütme hedefimiz var. Bu anlamda Türkiye'nin tanıtımı konusunda çok çok önemli görüyorum ben bu durum” ifadelerini kullandı.

“Önceden taraftardık, şimdi yönetici olarak destek vereceğiz”

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda görev almasıyla ilgili olarak da konuşan Hüseyin Yücel, “Ben Karaköy'de Saint Benoit Lisesi'nden mezun oldum. Okul 14.30 gibi biterdi ve maça gider beklerdik maçın başlamasını. Saat 21.00 gibi başlardı. O saate kadar kale arkasında ya da kapalı da bekleyip çok fazla maç izlerdik. O dönemlerden bu dönemlere geldik. Taraftar olarak kulübümüze destek veriyorduk ve ilk kez yönetici olarak hizmet edeceğim. İlk kez masanın bu tarafında oturmak nasip oldu. Fikret Başkan'a da teşekkür etmek istiyorum yönetimde bana yer verdiği için. Elimizden geleni yapacağız. Sadece sportif başarı olarak algılamamak gerekir. Kulüplerin finansal durumları ortada. Yeni projeler, yeni yatırımlar, maddi gelir sağlayacak, sadece sportif anlamda değil, tesisleşme ve gayrimenkul projeleri kulüplere kazandırmak gerekiyor. Kısa dönemde borçlarla evrilip çevriliyorsunuz. Bu anlamda yeni yatırımları, Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısıyla açıklama niyetimiz var” dedi.

“Maç için çok heyecanlıyım”

Göreve gelmesinin ardından Beşiktaş'ın ilk maçını Avrupa Ligi'nde oynayacak olmasından dolayı da çok heyecanlı olduğunu söyleyen Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, “Kendim adına çok heyecanlıyım. Yönetici olarak ilk maçımız Avrupa Ligi maçı olacak. Stadımızda taraftarımız önünde kazanabileceğimiz bir maça çıkıyoruz. Alırız gibi geliyor bu maçı. Avrupa olmayan bir stat inşa edildi. Fikret Başkan'ı bu konuda ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Burada gerek sporcu tesisi olsun, gerek kafeler olsun, Avrupa'da bana göre böyle bir tesis yok” diyerek sözlerini tamamladı.