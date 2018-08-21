Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 13:26

Huysuzlanan dana, sahibiyle birlikte 10 metreden dere yatağına düştü

Çekmeköy’de kurban kesim alanında huysuzlaşan dana sahibiyle birlikte 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

Huysuzlanan dana, sahibiyle birlikte 10 metreden dere yatağına düştü

21 Ağustos 2018 13:26

Kesim alanında bulunan görevliler hayvan murdar olmasın diye olay yerinde kesimini yaparken, bacağı kırılan dana sahibi de hastaneye kaldırıldı.


Olay, Çekmeköy Aydınlar Mahallesi’nde bulunan kurban kesim alanında meydan geldi. Ersonay Avcı isimli bir vatandaş, kurbanlık danasını getirerek kesim için sırasının gelmesini beklemeye başladı. O sırada huysuzlaşan hayvan kesim alanının yanında bulunan dere yatağına doğru koşmaya başladı. Dananın peşinden giderek ipini tutan Avcı, danayla birlikte 10 metre yükseklikten dere yatağına düştü.


Olayı gören vatandaşlar sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri danayı ağırlığından dolayı yukarı çıkarmakta zorlanınca, kesim alanında bulunan görevliler hayvan murdar olmasın diye olay yerinde kesimini yaptı. Düşmeden dolayı bacağı kırılan Ersonay Avcı ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç