HydraFacial yöntemiyle cilt sorunlarına son

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, dünya da cilt yenileme işlemlerine leke ve akne tedavisinde mükemmel sonuçlar alan yan etkisi olmayan iyi tedavi yönteminin hydrafacial olduğunu söyledi.

Dermatec Polikliniği Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, “Cilt problemlerin de yeni bir teknoloji HydraFacial, 2015 yılının en iyi cilt yenileme ve tedavi teknolojisi seçilen cihaz sayesinde, cilt problemleri, lekeleri, siyah noktalardan kurtulun HD kalitesinde bir cilde sahip olun” dedi.

Hidrasyonun sağlıklı ve ışıldayan cilt için olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Dr. Ertek, “Cilt tahrişinin, yaşlanma belirtilerini arttırdığı kanıtlanmıştır. Hydrafacial cilde hem nem veren ve tahriş etmeyen bir tedavidir. Hydradermabrazyon yöntemi ilk defa cilt temizleme, soyma, yenileme, nemlendirme, antioksidan koruma, akne tedavisi işlemlerinin kombine edildiği sistemdir. Daha aydınlık, güzel ve genç bir cilde konforlu bir şekildeşekilde ulaşmayı sağlayan sıvı-dermabrazyon teknolojisi. Her cilt tipine uygun Hydrafacial cilt kırışıklıkları, cilt lekeleri, siyah noktalar, büyük gözenekler, yağlı cilt problemleri, akne tedavisinde mükemmel sonuçlar almakta” diye konuştu.

Hydrafacial’ın tedavisi tüm cilt tipleri için tasarlanmış olduğunu belirten Dr. Ertek, “En hassas ciltler bile Hydrafacial tedavisini kolaylıkla tolere eder. Cilt bakım uzmanınız benzersiz cilt durumunuz için tedavi serumlarını özel olarak karıştırılabilir. Cilt değerlendirme ve hassaslık testi için doktorunuza ya da cilt bakım uzmanınıza danışın” ifadelerini kullandı.

Dr. Ertek, “Hydrafacial tedavisi, 15 dakika kadar uzun süren hızlı ve etkili bir tedavidir. İşlem sırasında herhangi bir rahatsızlık hissedilmez. Bu işlem çoğu kez, "bir boya fırçasının yüzde hafifçe gezinmesi" gibi bir his olarak tarif edilir. Tedaviden hemen sonra beklemeden makyajınız yapabilir ve günlük aktivitelerinize dönebilirsiniz.Hydrafacial 2015 senesinde Dünya’nın en iyi cilt yenileme cihazı ödülünü kazanmıştır” dedi.

Kimler Yaptırabilir?

En hassas ciltlere bile uygulanabildiğini belirten Dr. Ertek, “Cildinin cansız ve sağlıksız göründüğünü düşünüp oluşmaya başlayan ufak kırışıklıklardan şikayet edenler için uygun bir uygulama. Cildinizi geleceğe hazırlamak adına 30 yaş ve sonrası için ideal. Uzmanlar uygulamayı yaklaşık 4-6 seans yaptırmanızı önerilir. Bir uygulamanın süresi 30 dakika ve işlem sırasında herhangi bir rahatsızlık hissedilmez. Tedaviden hemen sonra beklemeden makyajınız yapabilir ve günlük aktivitelerinize dönebilirsiniz. Uygulama, profesyonel bir bakım olduğu için anında etkisini gösteriyor. Neme doyurulan ve kuvvetli anti-oksidanlar tarafından toksinlerden arındırılan cilt anında ışıldıyor. Vakum teknolojisi sayesinde ciltteki ölü deri ve siyah noktalar güçlü şekilde temizleniyor. Hydrafacial’in atık haznesinde depolanan ölü doku ve kiri, işlem sonrası görme şansınız da oluyor. Uygulamalar tamamlandıktan sonra cildiniz sağlığına kavuşuyor ve uzun süre bu etki devam ediyor. Yılda iki kez bu serinin tekrarlanması cilt sağlığı konusunda etkin sonuçlar almanızı sağlıyor. İstediğiniz her zaman yaptırabileceğiniz bir uygulama. Ancak uzmanlar özellikle mevsim geçişlerinde yapılmasını tavsiye ediyor. Böylece cilt yeni mevsime hazırlanmış oluyor. Yaz öncesi yaptırarak, hem güneşin zararlı etkilerinden cildin korunmasını sağlıyor hem de leke ve kırışık riskini azaltıyor” diye konuştu.

“İçeriğindeki vitaminler ve uygulama aşamaları”

Tedavide kullanılan solüsyonların birleşimi ve etki açısından değişen üç farklı solüsyondan oluştuğunu ifade eden Dr. Ertek, “İlk aşamasında Activ-4 olarak adlandırılan işlemde gözeneklerin tıkanmasına yol açan sebum ve ölü epidermis hücrelerinin yumuşatılması, ciltteki nem düzeyinin artması için yumuşak keseleme işlemi ile ölü epidermis hücrelerinden cildin arındırılması sağlanıyor. Solüsyonda özel olarak bulunan deniz yosunu, hem kuru hem de yağlı ciltlerde nemliliği arttırmasında oldukça önemlidir. A,B1,B2,B3,B12,C,D,E,F ve K vitaminlerin antiaging etkisi açısından oldukça önemli bir içeriklerdir. Karbamide (üre), nemlendirmede sıklıkla kullandığımız son derece başarılı tıbbi bir içeriktir. Kollajenin desteklenmesi ve pigmentasyon tedavisinde Glukozamin HC1 olumlu etkileriyle sahipliğini bilinir. Laktik asid ve laktik asid tuzu olan Na-Laktat nemlendirme özelliği bu açıdan en hassas ciltlerde bile peelingde tercih edebildiğimiz önemli bir etken madde. İlk adımda nemlenmesi sağlanın cildin yumuşak keselemeyle ölü hücrelerinden arındırılan cilt artık ikinci adıma geçmeye hazır oluş oluyor. İçeriğinde salisilik asid ve ekstreside bal yer alan solüsyon, nem ve yağ dengesi cilt irritasyonuna yol açılmadan alınmasını sağlar. Salisilik asidin antiinflamatuvar etkisi de özellikle yağlanmadan ve kızarıklıktan şikayetçi kişiler ve seboreik dermatit tanılı hastalarda ilaçla kontrol sağlandıktan sonra koruyucu işlem olarak tercih edilebilir. Üçüncü aşama kullanılan Antiox-6 cildin derinlemesine korunmasını ve nemlendirilmesini sağlamakta. İçeriğinde yer alan A vitamini keratinizasyonun düzenlenmesini, vitamin E ile ciltte nemlendirilmesi, antioksidan etkisi ve güneşten koruyucu özelliği, hyaluronik asid yüzeysel ve yoğun nemlendirme, yeni oluşmaya başlayan kırışıklıklarda zaman içerisinde hafifleme ve derinleşmenin engellenmesi, yüksek antioksidan etkisi sağlayan beyaz çay ekstresi, kılcal damar görünümünün azaltılması için at kestanesi ekstresi ve irritasyonun baskılaması açısından oldukça önemlidir. Son adımda yapılan işlemde sonuna gelindiğinde cildin sakinleştirilip yatıştırıldığı bir aşamadır. Bu aşamada kullanılacak solüsyonlarda içeriğinde bulunan kuşburnu ekstresi, içeriğindeki yoğun C vitamin ile kolajen yapımının desteklendirilmesi ve kan damarlarının da kuvvetlenmesini sağlanır” şeklinde konuştu.