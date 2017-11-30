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30 Kasım 2017 16:39

IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Ardahan’da

IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonu) Çocuk Atletizmi Projesi’nin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı seminerleri Ardahan’da 45 kursiyerin katılımı ile gerçekleşecek.

IAAF Çocuk Atletizmi Projesi Ardahan’da

30 Kasım 2017 16:39


Ardahan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksek Okulu’nun (BESYO) talebi doğrultusunda yapılacak olan seminer 30 Kasım-1-2 Aralık 2017 tarihlerinde teori dersleri Ardahan Üniversitesi BESYO Müdürlüğü Seminer Salonu, uygulama dersleri Ardahan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda yapılacak.


Çocuk Atletizmi seminerinde ilk günü Y Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Çocuklarda fizyolojik farklılıklar ve antrenmana geçişte uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Okullar, Çocuk Atletizminin Organizasyon Yapısı ve Örnek Uygulama Modeli teori dersleri ile ilkokul öğrencileriyle uygulama dersleri gerçekleştirilecek ve Doç. Dr. Ercan Haslofça ile IAAF Eğitmenleri, Fatma Şahinoğlu, Bülent Taşdemir ve Melih Şah Katman kursiyerlere dersleri aktaracak. Seminerin ikinci gününde ise Madde Bağımlılığı ve Çocuklar dersini Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım dersini Prof. Dr. Perican Bayar Koruç, Fair-Play dersini gazeteci öğretim görevlisi Haldun Domaç verecek.


IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Çocuk Atletizmi projesinin Türkiye’nin her bölgesine taşınacağını belirterek, “Biz bu yola 1 milyon süper çocuk sloganı ile çıktık. Bu bağlamda ülkemizin her köşesine giderek çocuklarımızın spora başlaması ve onları spora kazandıracak eğitmenlerin eğitilmesi için adımlarımızı atıyoruz. Bu nedenle Ardahan Üniversitesi’nin daveti üzerine çalışmalarımızı Ardahan’da sürdürüyoruz. Bu konuda bize destek veren Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak, Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar ve yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.




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