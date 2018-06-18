İAÜ İle Cambridge Üniversitesi Press ortak projelere imza atacak

İstanbul Aydın Üniversitesi, İngiltere’nin önde gelen yayıncılık gruplarından Cambridge Üniversitesi Press ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın ile Cambridge Üniversitesi Yayınları (Cambridge University Press ) CEO’su Peter Phillips arasında yapılan anlaşmaya göre önümüzdeki dönemde birçok ortak proje ve çalışmaya imza atılacak.

“Önemli işler yapacağız”

Cambridge Üniversitesi Press CEO’su Peter Phillips imza sonrasında yaptığı konuşmada, “Cambridge Üniversitesi Press olarak pek çok alanda online ve yüz yüze eğitim sunuyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi ile de bu anlamda çok önemli işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise imzalanan protokol anlaşması sonrasında yaptığı açıklamada, “Biz, İstanbul Aydın Üniversitesi olarak eğitim alanında dünyanın birçok üniversitesi ile işbirliği anlaşmalarına imza attık. Bugün de dünyanın en eski ve İngiltere’nin en önde gelen yayınevi Cambridge Üniversitesi Press ile çok kapsamlı bir anlaşmaya imza atmanın mutluluğu içindeyim. Dünyanın en iyi 5 üniversitesi içinde yer alan Cambridge Üniversitesi ile işbirliklerimizin ülkem adına anlamlı ve bir o kadar da önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Dünyanın en eski kitabevlerinden olan Cambridge Üniversitesi Press, ilk kitabını 1584 yılında yayınladı. Şirket, kuruluşunu takip eden yüzyıllarda yayınevi olarak akademik mükemmeliyete verdiği önemle araştırma yazıları, şiir ve okul kitapları alanında kısa zamanda Avrupa çapında büyük bir üne kavuştu. Cambridge Üniversitesi Press bugün, dünya genelinde 50 ofisi ve 2 bin kişilik kadrosu ile hizmet veriyor. Bugün yayınların yanı sıra eğitim metodları, müfredatları ve akademik işbirlikleri de yapan CUP dünyanın birçok prestijli üniversitesi ile işbirlikleri yaparak çeşitli eğitim odaklı proje ve çalışmalar yürütmekte.