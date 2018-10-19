İAÜ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nu Yükseltti

Başarıyı tescilleyen sertifika, üniversitede düzenlenen “İş Dünyası ve Akademik Açıdan Kurumsal Yönetim Uygulamaları” paneli öncesinde bir törenle takdim edildi.

“Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi” yaptıran Türkiye'deki ilk üniversite olan İstanbul Aydın Üniversitesi, bir derecelendirme dönemi bitmeden, 6 ay içinde notunu yükseltmeyi başararak bir ilke daha imza attı. “İş Dünyası ve Akademik Açıdan Kurumsal Yönetim Uygulamaları” başlıklı panel öncesinde, Saha Rating Yönetim kurulu Başkanı Sühan Seçkin tarafından takdim edilen sertifikayı üniversite adına Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın teslim aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan araştırma merkezlerinden Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik (KURSAM), Enerji Politikaları ve Piyasaları (EPPAM) ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri (AFAM) ortaklaşa düzenlediği “İş Dünyası ve Akademik Açıdan Kurumsal Yönetim Uygulamaları” panelinde ise, iş, akademi ve bürokrasi dünyasından önemli isimler yer aldı. Etkinlik kapsamında Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Ödülleri de sahiplerini buldu.

“Üniversitemiz bu noktaya, bu başarıya tesadüfen gelmedi”

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin bu noktaya tesadüfen gelmediğinin altını çizen Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Kurumsal derecelendirme ile alakalı olarak İstanbul Aydın Üniversitesi ilk kurum. Bugün burada yapılan çalışma aslında bir kültürün yaygınlaşması, bir kültürün oluşması ile bir kültürün gelişmesi ile alakalı bir çalışma. Dolayısıyla kalite anlayışının kapıdaki güvenlikten yukarıdaki kafeteryasına, lavabolarından ofisine kadar her tarafa yayılması gerektiği bir anlayışın hakim olması gerekiyor” dedi. Bugün öğretim elemanları ve öğrencileri ile bu kültür anlayışını anlatmak ve aktarmak için buradayız. Yarın görev yapacakları kurumlarda bu anlayışı hakim kılmaları için yapılan bir çalışma olduğunu belirten Dr. Mustafa Aydın, “Her ne iş yaparsanız yapınız kuralı olması lazım, ilkesi olması lazım, prensipleri olması lazım. Biz de bu ilkelerle yolumuzda yürüdük” diyerek cümlelerini sonlandırdı.

“Dünyada kurumsal derecelendirme yaptıran ilk Türk üniversite olarak gururluyuz”

Misyonu ve vizyonu, stratejik hedefleri ile kurumsallaşmayı, kaliteyi ve değişimi kendine hareket noktası olarak benimsediğini söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Yadigar İzmirli, “Üniversitemiz akademik ve sosyal alanlarda modern dünyanın yeni uygulamalarını hayata geçirerek kurumsal yapının nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin çalışmalarına ağırlık vermektedir” dedi. 10 Nisan 2018 tarihinde aynı anlayış doğrultusunda bir ilke daha imza attıklarını ve akademik dünyada kurumsal derecelendirme yaptıran ilk Türk üniversitesi olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Cümlelerine devam eden İzmirli, “ Sadece 6 ay içerisinde yani bir derecelendirme dönemi bitmeden üniversitemizde gerçekleştirmiş olduğumuz iyileştirme çalışmalarımız ve hayata geçirilen projelerimiz doğrultusunda kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu yükselterek bu alanda önemli bir başarıya daha imza atmış bulunuyoruz” dedi.

“Önemli ilklere imza atmaya devam edeceğiz”

Kurumsal yönetim uygulamalarını hayata geçirme konusunda ki başarısını göstermek amacıyla Türkiye'de ve dünyada ilk kez ‘Kurumsal Yönlendirme Derecesi' yaptıran üniversite olduklarını söyleyen Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik UAM Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Adil Salepçioğlu, “Daha önce 10 Nisan 2018 de yine bir konferansla kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün ise Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzu bir derecelendirme dönemi daha bitmeden tekrar arttıran ve yükselterek bu başarısını bir kez daha gösteren üniversite olmayı hedefliyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak iş dünyası ve akademik camiayı bir araya getirdiğimiz bu konferansımızda önemli ilklere imza atmaya devam edeceğiz. Kurumsal derecelendirme yaptıran ilk üniversiteyiz” diyerek cümlelerini sonlandırdı.