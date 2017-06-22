İAÜ robotlarından bir derece daha

“Bilgiyi inovatif yaklaşımlarla ürüne dönüştürerek ekonomiye katma değer sağlama” misyonuyla uygulamalı eğitim ağırlıklı hareket eden İstanbul Aydın Üniversitesi’nin öğrencileri, aldıkları eğitimin hakkını, kazandıkları başarılarla vermeye devam ediyor.

3 bine yakın robotu geçtiler

İstanbul Aydın Üniversitesi sumo robot ekibi, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle 10-12 Mayıs tarihleri arasında Konya’da düzenlenen MEB Uluslararası Robot Yarışması’nın sumo robot kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. İAÜ ekibi bu dereceyle Japonya’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük robot yarışmasına katılmaya hak kazandı. Bu yıl 11’incisi düzenlenen yarışmada 13 ülkeden, 391 farklı okuldan toplam 3 bin 240 öğrenci ve öğretmen ile toplam 2 bin 834 robot yarıştı. Teknik danışmanlığını Oğuz Ata’nın, danışman öğretmenliği İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Özlem Özel’in üstlendiği ekibin öğrenci liderliğini ise daha önce de sumo robot yarışmalarındaki başarılarıyla adını duyuran Umut Meriç yaparken, Meriç’e Ebubekir Özdemir eşlik etti.

“Taktik savaşı uyguluyoruz”

Konuyla ilgili konuşan Umut Meriç, “İstanbul Aydın Üniversitesi olarak sumo robot konusunda gerek Türkiye’de gerekse de dünya genelinde birçok üniversiteden çok daha ilerideyiz. Özellikle de yazılım konusunda. Zira biz yazılımlarımızı daha çok rakiplerimizi izleyip analiz ederek, onların stratejilerine göre hazırlıyoruz. Yani bir çeşit taktik savaşı uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Sumo robot nedir?

Sumo robotlar, adından da anlaşılacağı üzere, robotikle ilgilenenlerin Japon sumo güreşlerinden esinlenerek aynı güreşi robotlara yaptırmak istemeleriyle ortaya çıkan bir robot kategorisi olarak öne çıkıyor. Otonom hareket yeteneğine sahip, belli boyutlarda üretilmesi gereken, elektronik devreler içeren, birbirleriyle mücadele etmek amacıyla tasarlanan, amaçlanan hareketler için programlanan sumo robotlar, birbirleriyle ’Dohyo’ adı verilen belli standartlara ve özelliklere sahip yuvarlak bir metal ring üzerinde karşılaşıyorlar. Karşılaşma süresince sumo robotlar, tıpkı sumo güreşindeki gibi birbirlerini ringin çevresindeki çizginin dışına iterek atmaya çalışıyorlar. Robotlar kontrast sensörleri sayesinde dohyonun çevresindeki beyaz çiziyi algılayıp, ring içinde kalmaya çalışıyorlar. Robotlara, çevresini ve rakip robotu kısa sürede algılaması için muhtelif sensörler eklenmekte ve geliştirilmiş taktik algoritmalar da yükleniyor. Sumo robotların maçı kazanmasında, sahip olduğu mekanik, elektronik tasarım ve yüklü olduğu program algoritmaları etkili oluyor. Bu algoritma ve yazılımlar biraz değiştirilerek, sanayiye yönelik robotlarda da kullanılabiliyor. Derece alan robotların yazılımları bu bakımdan çok önemli bir yere sahip.