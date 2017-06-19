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19 Haziran 2017 12:28

İAÜ “Yılın Üniversitesi” seçildi

Ekovitrin dergisi tarafından düzenlenen ‘Yılın Starları’ ödül töreninde İstanbul Aydın Üniversitesi ‘Yılın Üniversitesi’ seçildi.

İAÜ “Yılın Üniversitesi” seçildi

19 Haziran 2017 12:28


Bu yıl 16’ncı kez düzenlenen ‘Yılın Starları’ ödüllerinde ‘Yılın Üniversitesi’ ödülünü alan İstanbul Aydın Üniversitesi adına ödülü, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ve Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, 59’uncu Hükümet Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un elinden aldı. 463 bin 150 oyun kullanıldığı anketle belirlenen ödüllerde İstanbul Aydın Üniversitesi, kendi kategorisindeki rakiplerini büyük farkla geride bıraktı.


İAÜ Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli yaptığı teşekkür konuşmasında ödülü İstanbul Aydın Üniversitesi’nin tüm idari ve akademik personeli adına aldığını ifade ederek oy kullanan herkese teşekkürlerini sundu. Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise, “İstanbul Aydın Üniversitesi sadece Türkiye’de değil dünyada sayılı üniversiteler arasına girdi. Bugün tıp fakültesinden diş hekimliği fakültesine, mimarlık fakültesinden hukuk fakültesine, toplam 16 fakülte ve yüksek okuluyla, 40 binin üzerinde öğrencisiyle, çok ciddi akademik ve teknolojik alt yapısıyla, sosyal iklimiyle, eğitim öğretimdeki kalitesiyle, bütün çalışmaları ulusal uluslararası kuruluşlar tarafında akredite edilmesiyle bugün Türkiye’nin yükseköğretimde parlayan yıldızı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.




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