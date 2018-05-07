Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 15:28

İBB 153 Beyazmasa, en beğenilen kamu çağrı merkezi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153 İstanbul Beyazmasa Çağrı Merkezi, Call Center Life Dergisi’nin düzenlediği yarışmada ‘En Beğenilen Kamu Çağrı Merkezi Ödülü’ kazandı.

İBB 153 Beyazmasa, en beğenilen kamu çağrı merkezi oldu

07 Mayıs 2018 15:28


Çağrı merkezi sektörünün önde gelen dergilerinden olan Call Center Life dergisinin düzenlediği yarışma ile Türkiye’nin en beğenilen çağrı merkezleri ödüllendirildi. İstanbul’da bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde 153 İstanbul Beyazmasa Çağrı Merkezi, çok yönlü araştırma ve bağımsız anketler sonucunda 2018 yılının en beğenilen kamu çağrı merkezi ödülünü kazandı. Sektör yöneticileri, çalışanlar ve müşterilerin değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkan Türkiye’nin En Beğenilen Çağrı Merkezleri, bağımsız araştırma yöntemleri ile belirlendi.


Müşteriler tarafından en beğenilen çağrı merkezleri, son 1 ay içinde çağrı merkezinden hizmet almış 2 bin 27 kişiyle telefon anketi yöntemiyle; çalışan memnuniyeti açısından kazananlar ise 3 bin 765 çağrı merkezi çalışanı ile yapılan anket sonuçları temel alınarak belirlendi.



365 gün 7/24 hizmet


Uzman vatandaş temsilcileri ile İstanbul’un sorunlarına 365 gün 7/24 çözüm üreten 153 Beyazmasa Çağrı Merkezi vatandaşlara birebir belediyecilik hizmeti sunuyor. 2017 yılında 9 milyon başvuruyu çözüme kavuşturan 153 Beyazmasa hizmet ve projeleri ile ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödülün sahibi oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç