İBB, 35 bin üniversite adayına rehber oldu

İstanbul’un 9 meydanındaki tercih merkezlerinde ve ALO 153 üzerinden 35 bin genç üniversite tercihlerinde İBB’den destek aldı.

Üniversite tercih döneminde son güne girildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tercih Danışma Merkezleri 14 günlük sürede 35 bin üniversite adayının tercihlerinde uzmanlar eşliğinde rehberlik yaptı.

14 yıldır devam eden İBB Tercih Danışma Merkezleri, bu yıl İstanbul’un 9 meydanında ve ALO 153 üzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi.

97 tercih uzmanı ile ücretsiz rehberlik

Avrupa Yakası’nda 4 platform 2 otobüs 48 tercih uzmanı, 8 destek personeli, Anadolu Yakası’nda ise 3 platform, 25 tercih uzmanı, 5 destek personeli ile üniversite adayı gençlerin tercihinde yardımcı oldu. ALO 153 tercih merkezinde ise 24 tercih uzmanı İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gençlere rehberlik yaptı.

14 yılda yarım milyon gence tercih hizmeti

İBB Tercih Danışma Merkezleri, 1-14 Ağustos tarihleri arasında Bakırköy, Şirinevler, Gaziosmanpaşa, Şişli Cevahir önü, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar meydanlarında kurulan çadırlarda, Beşiktaş ve Silivri’de bulunan Mobil Tercih Merkezi’nde ve ALO 153 üzerinden yaklaşık 35 bin gencin üniversite tercihlerine rehberlik yaptı. 14 yıldır devam eden projede bugüne kadar ise 500 bini aşkın gence hizmet verildi.

Mobil tercih ekibi 30 engelli öğrenciye evde tercih yaptırdı

İBB, bu yıl engelli üniversite adayları için Mobil Tercih Ekibi kurdu. Mobil tercih hizmetinden yararlanmak için başvuruda bulunan engelli öğrencilerin evlerine giderek üniversite tercihlerini yapmaları sağlandı. Bu yıl ilk kez uygulamaya sokulan proje ile 30 engelli gencin evine gidilerek üniversite tercihinde rehberlik hizmeti sağlandı.