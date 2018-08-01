İBB, 5 yeni deneyap atölyesi daha kuruyor

Ümraniye, Tuzla, Pendik, Güngören ve Esenyurt’ta açılacak 5 yeni atölye ile eğitim kapasitesi bin 500 öğrenciye çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, BELNET (İnternet ve bilgi erişim merkezleri) şubelerini teknoloji atölyelerine dönüştürüyor. Geçen yıl DeneYap Teknoloji Atölyesi’ne dönüştürülen 3 şubeden sonra 5 yeni teknoloji atölyesi daha kuruluyor.

Yabancı öğrencilere de teknoloji eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Ümraniye, Tuzla, Pendik, Güngören ve Esenyurt’ta BELNET şubesi olarak hizmet veren beş nokta daha DeneYap Atölyesi’ne dönüştürülüyor. 15 Eylül’de eğitime başlayacak 5 yeni şube ile 430 olan eğitim kapasitesi 1500 öğrenciye çıkacak. Ayrıca Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi Teknoloji Atölyesi de yetenekli yabancı öğrencilere teknoloji eğitimi verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) işbirliğinde 2017 yılında eğitime başlayan atölyelerde Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak projeleri üreten gençlerin yetişmesi hedefleniyor.

5 yeni Deneyap Atölyesi 15 Eylül’de ders başı yapacak

“Teknoloji Üreten bir Türkiye” sloganıyla yola çıkan DeneYap Teknoloji Atölyeleri’nde; ilkokul 4, 5. sınıf; ortaokul 8’inci sınıf ve lise hazırlık sınıfı öğrencileri kapsamlı bir eğitim görüyor. Yazılı sınav ve proje ödevi sonunda belirlenen öğrenciler, 2017 yılının Temmuz ayından bu yana İBB Cem Karaca Kültür Merkezi, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi ve Üsküdar Bilim Merkezi’nde eğitimlerine devam ediyor.

Siber güvenlikten robotik kodlamaya 3 yıl ücretsiz eğitim

Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren atölyelerde; üstün yetenekli öğrencilere 3 yıl boyunca “robotik ve kodlama”, “arduino ve elektrik”, “nesnelerin interneti”, “enerji teknolojileri”, “üretim ve tasarım”, “kendi İHA’nı tasarla”, “matematik ve fizik”, “siber güvenlik”, “mobil uygulama ve programlama”, “yapay zeka”, “havacılık ve uzak teknolojileri”, “nanoteknoloji” konularında ücretsiz eğitim veriliyor.