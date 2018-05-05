İBB 6. Futbol Akademi kampı ödül töreni ile sona erdi

Futbol Akademi ve Yetenek Kampı projesi, Bayrampaşa Stadı’nda oynanan final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İBB iştiraki Spor İstanbul ve Başakşehir Futbol Kulübü işbirliğinde hayata geçirilen, 6. Futbol Akademi Kampı ve Yetenek Avı Projesi madalya töreni ile sona erdi.

Bayrampaşa Stadı’nda düzenlenen final maçları ve ödül törenine kampa katılan yüzlerce öğrencinin yanı sıra İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Osman Savaş, İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, Spor A.Ş Genel Müdürü İsmail Özbayraktar ve birçok aile katıldı.

"Ülke olarak doğalgazımız suyumuz petrolümüz yok ama daha önemli olan gençlerimiz var"

Ödül töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor müdürü Ayhan Kep, çocuklara yönelik gerçekleştirilen futbol akademi kampında bugüne kadar 25 bin çocuk yetiştirdiklerini belirterek, “Belki bir ülke olarak bizim doğalgazımız suyumuz petrolümüz yok ama ondan daha önemli gençlerimiz var” dedi.

İBB genel sekreter yardımcısı Mevlüt Bulut da, “Evinde bir tane çocukla uğraşamazken bu kadar futbolcuyu yetiştiren hocalarıma en başta Osman Avcı bey olmak üzere hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise, “Akademimiz hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Futbolu ve sporu bedenlerinde yüreğinde hisseden herkesin en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Başarılı olan yavrularımızı yürekten kutluyor hocalarımızı da tebrik ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen törende ilk olarak kampa katılan öğrencilere madalyaları takdim edildi. Madalya töreninin ardından Porto Altyapı sporcuları ile İstanbul Altyapı sporcuları arasında oynanan dostluk maçında 3-0 Porto Altyapı sporcuları galip geldi. Karşılaşma sonrası öğrenciler büyük sevinç yaşadı.