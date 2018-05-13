İBB, anneler ve çocuklarını birlikte boğaz turuna çıkardı

Annelerin bu mutlu gününe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın eşi Hatice Uysal’da eşlik etti.

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sistemine kayıtlı olan ve aktif yardım alan 35-40 yaş arası dul, boşanmış ve tek çocuklu annelerin katılımıyla boğaz turu yapıldı. Annelerin bu mutlu gününde İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın eşi Hatice Uysal’ın yanı sıra İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hatice Gülgönül, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit’in eşi Habibe Macit de yer aldı.

Avrupa Yakası’nda oturan anneler Kabataş İskelesi’ne, Anadolu Yakası’nda oturan anneler de Üsküdar İskelesi’ne özel araçlarla getirildi. Kabataş İskelesi’nden hareket eden gemi daha sonra Üsküdar İskelesi’ne uğrayarak anneleri ve çocuklarını aldı.

Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünden Halk Müziği sanatçısı Hamdiye Mutlu’nun konser verdiği annelere ayrıca Hatice Uysal’da çiçek ve şal hediye etti. Çocuklar için de geminin üst katında kukla ve illüzyon gösterisi sergilendi.

Programın sonunda İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hatice Gülgönül etkinliğe verdiği destekten dolayı Hatice Uysal’a çiçek taktim ederek anneler gününü kutladı.

Boğaz turunda misafirlerine hitap eden Hatice Uysal, “Anneler Günü vesilesi ile burada buluşmuş olduk. Yaptığımız programla sizleri boğazda gezdirmek istedik. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Hepinizin anneler gününü kutluyorum. Rabbim hiçbirinize evlatlarınızın acısını göstermez inşallah. Buradan tüm şehit annelerimizin de anneler gününü kutluyorum. Kendilerine Allah’tan sabır ve başsağlığı diliyorum. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.