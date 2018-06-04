İBB Bahçe Market’ten 5 Haziran Çevre Günü’ne özel indirim

Vatandaşların bahçesini, balkonunu yeşillendirip renklendirmesi için tüm ‘Bahçe Marketlerde geçerli olacak şekilde yüzde 15 indirime gidilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çevre yatırımları ve peyzaj düzenlemeleri ile İstanbul’u daha yeşil ve daha renkli hale getiriyor.

Sadece geçen yıl 2 milyon metrekarenin üzerinde yeşil alanı İstanbul’a kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 14 yılda 30 milyon 190 bin 933 metrekareden 58 milyon 90 bin 5 metrekareye çıkartarak yeşil alan miktarını yüzde 93 arttırdı.

“Daha güzel, daha yeşil, daha renkli bir İstanbul” bilinciyle kent genelinde yapılan park, peyzaj, duvar bahçe, modüler saksı, yol kavşak, refüj uygulamaları ile hem sağlıklı yaşam alanları oluşturuyor hem de şehrin ekolojisine pozitif katkı sunuyor.

Türkiye’nin en büyük bahçe marketi

Türkiye’nin en büyük bahçe marketi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Ağaç ve Peyzaj AŞ. bünyesinde yer alıyor. 300 dönüm arazi üzerine kurulu Alibeyköy Fidanlığı içinde yer alan ‘Bahçe Market’te bahçeye dair her şey bulunuyor.

Her türlü dış mekan ve iç mekan süs bitkisi, yazlık, kışlık mevsimlik çiçekler gibi 2 binden fazla ürünün bulunduğu Bahçe Market’te bitki çeşitlerinin yanı sıra tüm bahçe ekipmanları da satılıyor.

‘Mini bahçe market’ler İstanbul’un her yerinde

‘Mini Bahçe Market’ konsepti ile yaygınlaşarak İstanbul’da pek çok bölgede hizmet vermeye başlayan Bahçe Market’leri; Florya, Zincirlikuyu, Sarıyer, Göztepe, Hıdiv Korusu, Emirgan Korusu, Karacaahmet, Pendik bölgelerinde ziyaret edebiliyor.

Lale Festivali ile rengarenk İstanbul

Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen 13. İstanbul Lale Festivali kapsamında, İstanbul bir kez daha laleleriyle buluştu. Şehrin bahçeleri, meydanları ve caddeleri rengarenk lalelerin göz alıcı güzelliğiyle taçlandı.

İstanbul’un parklarına, korularına, meydanlarına ve cadde kenarlarına tam 125 ayrı türde toplam 30 milyon adet lale soğanı dikildi.

İstanbul’da gül kokusu

Baharın çiçeği lalenin ardından, yaz aylarının gelmesi ile birlikte çiçeklenen rengarenk güller de İstanbullara merhaba diyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çeşit çeşit renkleri ve mis gibi kokuları ile İstanbul’a ayrı bir güzellik katmaya başlayan gülleri şehrin her yerine adeta serpiştirmiş vaziyette.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda 178 farklı türde toplan 30 bin adet, Zeytinburnu Çırpıcı Parkı’nda 110 farklı türde 115 bin adet, Gülhane Parkı’nda 19 türde ve 3 bin 918 adet gül dikildi. Göztepe 60. Yıl Parkı ise İstanbullulara çok özel bir gül bahçesi sunmakta. Yaklaşık 8 bin 500 metrekarelik ‘Gül Bahçesi’nde, 92 türde 16 bin 500 adet gül bulunmakta.