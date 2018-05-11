İstanbul’da yapılan projeleri anlatan Başkan Uysal, “Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 600 kilometre metro hattı yapıp açmayı amaçlıyoruz” dedi.

Tunus, Fas, Cezayir, Filistin, Mısır, Katar, Suriye gibi 18 Arap ülkesinden gazeteci sendika başkanları, gazete genel yayın yönetmenleri, televizyon kanalı müdürleri, köşe yazarları, sunucular ve gazetecilerden oluşan 60 katılımcıyla ’’Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması’’ düzenlendi. Sultanahmet Tunuslu Hayrettin Paşa konağında gerçekleşen kahvaltılı programa İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve gazeteciler katıldı. Programda Başkan Uysal, Arap misafirlere İstanbul’u tanıttı.Arap gazetecilere ayrıca ziyaret kapsamında İBB’nin İstanbul’da yaşayan Araplara yönelik başlattığı ve hazırlık aşamasında olan kültür hizmetleriyle ilgili bilgi aktarımı da gerçekleştirildi. Başkan Uysal daha sonra Arap gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Suriyeli mültecilerin sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Suriyeli mülteciler ile ilgili soruyu cevaplayan Başkan Uysal, “En çok merak edilen sorulardan bir tanesi Suriyelilerin sorun çıkarıp çıkarmadıkları. İstanbul’da bu kadar Suriyeli varken nasıl sorun çıkmıyor onu merak ediyorlar.Türkiye’de 4 milyona yakın Suriyeli var bunun 1 milyona yakını İstanbul’da yaşıyor. Memleketlerinden can havliyle kaçmış sadece üstündeki elbisesiyle mülteci olarak başka bir yere gelmesi bir insanın çektiği zorlukları hepimiz kabul ederiz. Şunu inanarak söylüyorum. Dünyada bu şekilde bir dramı atlatabilen Türkiye ve İstanbul gibi bir örneğin olmadığını düşünüyorum.O konuda dabiz kamu yönetcilerden ziyade halkımızın bu işi sahiplenmesi ve bu insanları sahiplenmesinden, ben bu işin kolay atlatıldığını düşünüyorum. Suriyeliler şu mahallede oturuyor diye bir şey yok. Her tarafa dağılmış vaziyetteler. Elimizden geldiğince onların da sorunlarına yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye ve Fasekonomik ilişkileri hakkında soruları cevaplayan Başkan Mevlüt Uysal, “Fas’tan Türk mallarına karşı vergilerin kaldırılması karşılığında da Fas’ın Türkiye’ye göndereceği mallardan Türkiye’nin vergilerin kaldırılması bu teorikte pratik görünüyor olsa da mevzuata baktığımız zamanda Türkiye’nin Avrupa Birliği ile elli yıldır anlaşmaları var, angajmanları var. Bizim bile kendi üretimimiz olan ürünlerimizi Avrupa Birliği’ne sokarken çok ciddi sıkıntılar çektiğimiz dönemler oluyor” diyerek cevapladı.

“Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 600 kilometre metro hattı yapıp açmayı amaçlıyoruz”

Belediye olarak İstanbul’a yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Başkan Uysal, ”Önümüzdeki 10 yıl içerisinde 600 kilometre metro hattı yapıp açmayı amaçlıyoruz. Bu Londra’da 400 kilometre varolduğunu hesaplarsak onun yarısı kadar inşaat var onun iki katı kadar da metro yapacağız. Bu çok iddialı bir çalışma. Başarabiliriz diye düşünüyorum. Şu anda yer altında 20 bin kişi çalışıyor yaklaşık bir iki seneye bunlar bitecek” dedi.

Program, 12 Mayıs 2018 tarihinde son bulacak.