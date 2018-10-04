İBB Başkanı Mevlüt Uysal: “Can dostlarımızın yanındayız”

Sokak hayvanları da özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle dünyanın en büyük ve modern hayvan bakımevleri İstanbul'da. Kısırkaya ve Tepeören Bakımevleri ile hayvan hakları savunucuları tarafından örnek gösteriliyoruz. Sokağa uzanan sevgi elimizle 365 gün 24 saat can dostlarımızın yanındayız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), can dostlarımız olan sokak hayvanları için yıl boyunca kesintisiz hizmet sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Uysal, “Bizim için tüm canlılar çok değerlidir. Sokak hayvanları da özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle dünyanın en büyük ve modern hayvan bakımevleri İstanbul'da. Kısırkaya ve Tepeören Bakımevleri ile hayvan hakları savunucuları tarafından örnek gösteriliyoruz. Bakımevleri ve hayvan hastanelerimizde 9 ayda 150 bin hayvana muayene, tedavi, aşılama, bakım gibi hizmetlerde bulunduk. Çok sayıda hayvanı sahiplendirdik. Toplam 6 tesiste; 65 veteriner hekim olmak üzere 25 veteriner tekniker, 298 yardımcı personel ve 29 nakil aracı (hayvan ambulansı) ile hayvanlara 7 gün 24 saat dünya standartlarında hizmet sunuyoruz. Sokağa uzanan sevgi elimizle 365 gün 24 saat can dostlarımızın yanındayız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ülke olarak hayvanlara olan sevecen yaklaşımın dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Geçmişimizde ecdadımız hayvanlar adına vakıf kurmuş, kanunlar yayınlamış. Bugün bu geçmişin bilinciyle İBB olarak bir misyon üstlenmiş durumdayız. İstiyoruz ki bir hayvan görüldüğü zaman kimse düşmanlık etmesin. Yardıma ihtiyacı varsa 153'ü arasınlar ve belediyemiz gereğini yapsın. Vatandaşlarımız yaralıyla haber versin. İstanbul'da sokakta bir hayvan bakıma muhtaçsa bizim ekiplerimiz gelsin alsın” dedi.

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunuluyor

İstanbul'da 39 ilçe belediyesi veteriner hizmetleri birim sorumlularının ilçe sınırları içerisinde sokaklarda bulunan sahipsiz hayvan sayısı için verdikleri rakamlara göre toplamı 130 bin sahipsiz köpek, 125 bin sahipsiz kedi bulunduğu öngörülüyor. Sahipsiz hayvanlarla ilgili trafik kazası ve diğer yaralanmalarda müdahale için, 7 gün 24 saat esasına göre Avrupa ve Anadolu Yakası Bakımevi birimlerinde hizmet veriliyor. Bu kapsamda; 2018 yılının ilk 9 aylık döneminde 61 bin 477 tedavi, 31 bin 946 aşılama, 20 bin 496 kısırlaştırma yapılarak, 618 hayvan ise sahiplendirildi.

İBB, 6 birimde 357 personel ile hizmet veriyor

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan; 4 Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı, 1 Hayvan Hastanesi ve Bakımevi, 1 Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi olmak üzere toplam 7 bin 500 hayvan kapasiteli 6 birimde sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet veriliyor. Tesislerde 65 veteriner hekim, 25 veteriner teknikeri ve 298 yardımcı personel olmak üzere toplam 388 personel ile görev yapıyor. 29 adet hayvan nakil aracı da sokak hayvanlarına hizmet veriyor.

Son teknoloji ile tedavi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 9 aylık bölümünde 51 bin sahipsiz, 2 bin 600 sahipli hayvana muayene, 54 bin hayvana tedavi, 29 bin hayvana aşılama ve 14 bin hayvana kısırlaştırma hizmeti verdi. Bu hayvanların 618'i sahiplendirilirken 23 bini mikroçip ile kayıt altına alındı. Bakımevlerinde bulunan ‘osteosentez' ünitelerinde 2018 yılı içerisinde 1.500 hayvana pin, platin, plaka takma operasyonu yapılarak sağlıklarına kavuşturuldu.

Sahipsiz hayvanlar tedavi edilip alındıkları noktaya bırakılıyor

Tesislerde sahipsiz hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım ve beslenmesi yapılıyor. Mikroçip uygulanarak elektronik ortamda hayvanlar kayıt altına alınıyor ve küpe takılarak işaretleniyor. Sahipsiz hayvanlar bu işlemlerin ardından isteyen kişilere sahiplendirilirken, diğer hayvanlar ise alındıkları ortama bırakılıyor.

VetKabin Ve VetBüs ile sahipsiz hayvanlara sağlık taraması

İBB'nin hayata geçirdiği VetKabin ve VetBüs hayvan sağlığı mobil hizmeti ile sahipsiz hayvanlara sağlık taraması yapılıyor ve küçük operasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Vetbüs hizmeti ile sahiplendirme işlemleri de yapılabiliyor.

VetNet ile hayvanlar kayıt altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sahipli ve sahipsiz hayvanların 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kayıt altına alınması ve İstanbul genelinde yaşayan sahipsiz hayvanlara ait verilerin tek bir envanter altında toplanması amacıyla VetNet yazılımını hazırladı. Bu yazılım programı ile sahipsiz hayvanlara yönelik bilgi ve belgeler, popülasyon ölçekleri, kurumlarla ortak veri tabanı üzerinden bilgi alışverişi vb. çalışmaların tek elden yürütülmesini sağlanıyor.

Dentivet ile can dostlarımızın ağız ve diş tedavileri yapılıyor

DentiVET hizmetiyle sahipsiz hayvanlarda görülen ağız ve diş hastalıklarına profesyonel yaklaşım ile diş taşı tedavisi, dolgu, kanal gibi hizmetler veriliyor.

DuşPET ile 7 aşamalı temizlik işlemi

DuşPET ile sahiplendirilecek hayvanlara ve sahipli hayvanlara 7 aşamalı otomatik bir yıkama makinesi ve duş teknesi ile temizleme hizmeti veriliyor.

Vetihbar ve MotoVET ile acil durumlara hızlı erişim

MotoVET hizmeti ile acil ihbarlara daha hızlı müdahale ediliyor.

Çiftlik Hayvanı Nakil Aracı ile yaralı ve hasta çiftlik hayvanlarının daha kolay nakli sağlanıyor.

Vetihbar servisi ile İstanbul'da yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarına müdahale için ihbarlar alınıyor. Bu kapsamda İBB Beyaz Masa üzerinden gelen yaralı ve hasta hayvan ihbarları sisteme kaydedilerek en kısa sürede ekipler yönlendiriliyor ve bakımevlerime getirilerek tedavi altına alınıyor. Bir yıl içinde Vetihbar hizmetine 10 bin 922 yaralı ve hasta hayvan ihbarı yapıldı.

Fatih ilçesinde bulunan Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesinde sahipsiz hayvanların tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olarak yapılıyor. Sahipli hayvanlara ise Belediye Meclisince onaylanan fiyat tarifesi üzerinden, ücret mukabili hizmet veriliyor.

İstanbul genelinde vatandaşlardan dilekçe, e-posta ya da Beyaz Masa telefon hattından gelen bildirimler, İBB Veteriner Hizmetleri tarafından değerlendiriliyor. 2017 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında; 834 adet ev ve süs hayvanı satış yeri diğer denetimler ile toplam 2 bin 10 adet iş yeri denetimi gerçekleştirildi.

İBB, okullarda ‘hayvan sevgisi eğitimi' veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından. Yerel Hayvan Koruma Görevlisi ile Ev ve Süs Hayvanı Satış Yeri Çalışanlarına yönelik Hayvan Sağlığı ve Refahı eğitimleri veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde okullarda; “Hayvan Sevgisi ve Sağlığı” konulu eğitimler veriliyor. Bu kapsamda 2015 yılında 10.298, 2016 yılında 14 bin 585 ve 2017 yılında 14 bin 241 kişiye eğitim verildi.