İBB Başkanı Mevlüt Uysal: "Eğitimi öğrencilerin bir nevi ayağına götürüyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK'in bu sene 22'incisi düzenlenen sergi ve festivali açıldı. Açılışa katılan İBB Başkanı Mevlüt Uysal İSMEK ile ilgili “Eğitimi öğrencilerin bir nevi ayağına götürüyoruz“ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK'in gelenekselleşen yılsonu Genel Sergi ve Festivali açıldı. İlk defa Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergi ve festivalde İSMEK'li öğrencilerin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Dileyen ziyaretçilerin beğendikleri ürünü satın alabildikleri festival, birbirinden farklı pek çok seminer, söyleşi, atölye çalışması, canlı performans ve konserlere de sahne olacak. Sergi boyunca ayrıca ziyaretçilere İSMEK eğitimleri de detaylı bir şekilde anlatılacak.

Sergide öğrencilerin yıl boyunca ürettikleri kuyumculuktan ebruya, kırkyamadan kumaş boyamaya, mefruşattan kurdele nakışına, iğne oyasından şiş örücülüğe, çiniden minyatüre, resimden tezhibe kadar birçok ürün sergilenecek. Bu yıl ki festivalde bir ilk olarak İSMEK öğrencilerinin katılabildiği bazı yarışmalar da düzenlenecek. 5 kategoride yapılan yarışmalarda derece alanlara çeşitli ödüller verilecek. Yarışmalar, 3D Moda Tasarımı, Fotoğrafçılık, 3D Dijital Tasarım ile pastacılık alanında Düğün Pastası ve El Buketi kategorilerinde yapılacak.

Bu yıl 22'incisi düzenlenen sergi ve festivalin açılışını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mevlüt Uysal gerçekleştirdi. Açılışta önce Mehter takımı sahne aldı. Ardından halk oyunları gösterisi izleyicilere izletildi. Açılışa İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İSMEK yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“İstanbul'a gelen bir yabancıya ‘Nasıl bir hediye verebiliriz?' diye düşünenlere de bu sergiyi tavsiye ediyoruz“

242 merkezde, 307 branşta ders verdiklerini dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Her sene yapılıyor. Bu sene de 22'incisi yapıldı. Bir sene eğitim başladığı zaman bir önceki senenin eğitim döneminde yapılmış, el işi, emeği ortaya çıkan güzel eserleri burada sergi olarak açılıyor. Bizim şu anda 242 merkezde, 307 branşta ders veriliyor. Baktığımız zaman aslında birçok sanatçının eseri kadar burada değerli eserler ortaya çıkabiliyor. Bir öğrencinin elinden çıkan eser diyoruz ama İSMEK kurslarımız öyle bir hale geldi ki, bir konuda üniversite eğitimi almış kişiler İSMEK kurslarına gelip aynı konuda eserler ortaya çıkarabiliyor. Bizde zaman zaman belediye olarak yurtdışından gelen misafirlerimize, büyükşehir belediyesi olarak İSMEK'te üretilen bu değerli eserlerden hediyeler veriyoruz. İstanbul'a gelen bir yabancıya ‘Nasıl bir hediye verebiliriz' diye düşünenlere de bu sergiyi tavsiye ediyoruz“ diye konuştu.

“ Eğitimi öğrencilerin bir nevi ayağına götürüyoruz “

Çok fazla öğrenci olmasının nedeninin kursların ücretsiz ve ulaşılabilir yerlerde olmasına bağlayan Başkan Uysal, “Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük özelliğimiz hiçbir ücret almadan bu kursları yapmak. Bunu yaparken de her bölgede yürüme mesafesine gidebileceği alanlarda bu kursları açmak. Bu kadar fazla öğrenci olmasını en büyük sebeplerinden birisinin de bu olduğunu düşünüyoruz. Eğitimi öğrencilerin bir nevi ayağına götürüyoruz. Çok sayıda branşta eğitim vermesi, eğitimleri uzmanlarıyla vermesi ve ücret talep etmeden bunu yapması birde mezun olduktan sonra iş arayanlara da istihdam konusunda da yönlendirme yapabilmesi biraz talebi artırabiliyor “ dedi.

“Hocalar ve öğrenciler çok memnun“

İSMEK'e bağlı ipek halı kursunda öğrenci olan Şükran Uysal İSMEK'te çok şey öğrendiğini belirterek, “30 senedir çeşitli yerlerde kurs aldım. Şu anda İSMEK'te ipek halı dokuma kursu alıyorum. Çok şey öğrendim. 12 senedir İSMEK'teyim. Çok mutluyum. Yaşım 57. Kışın kurslarla geçiyor. Burayı gezdim. Çok güzel. Tüm öğrencilerin ellerine sağlık“ dedi.

Sergilerin ve kursların insanları geliştiren ve heyecanlandıran şeyler olduğunu söyleyen İSMEK'te seramik, çini ve ahşap boyama öğretmeni Mine Uygun“ 15 yıldır İSMEK'te çalışıyorum. Seramik, çini öğretmenliği ve ahşap boyama branşlarındayım. Burada 22'inci yılımızın sergisini yaptık. Ben de gezdim. Çok keyifli oldu. Arkadaşlarımızın emeklerini sergiledik. Öğrencilerimizin emekleri sergilendi. Herkesi bekliyoruz. Sergiler ve kurslar, her zaman insanlarımızı geliştiren ve heyecanlandıran, hobi olarak insanların yapması gereken bir şey. Bu serginin yapılması ve gezilmesi de bizim için çok önemli“ dedi.

İSMEK 22'inci Yıl Genel Sergi ve Festivali 23 Ekim'e kadar devam edecek. Ziyaretçiler sergiyi saat 10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz ziyaret edebilecek.