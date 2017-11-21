Marmara o kadar çok kötü değilken tamamını temizleyebiliriz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Marmara Denizi Sempozyumu “Bölgesel İşbirliği-Tuna” temasıyla başladı. Beyoğlu’nda bir otelde gerçekleştirilen sempozyuma İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mevlüt Uysal, NALAS Genel Sekreteri Kelmend Zajazi, birlik üyesi belediye başkanları ve çok sayıda akademisyen katıldı. Sempozyumda Marmara Denizi’nin tarihsel değişimi ve Tuna Nehri-Karadeniz-Marmara ilişkisi konuları uluslararası bir katılımla masaya yatırılırken kirliliğe karşı alınması gereken önlemler vurgulandı. Sempozyumda konuşan Başkan Uysal da Marmara Denizi’ndeki kirlilik oluşturan kaynaklar ve önleme faaliyetlerine dikkat çekti. Ardından 2 binin üzerinde fotoğrafın değerlendirmeye alındığı Marmara Denizi Fotoğraf Yarışmasının kazananları ödülleri Başkan Uysal’ın elinden aldı. Yarışmada birinciliği Serkan Tekin, ikinciliği İsmail Ödüm, üçüncülüğü ise Ayşegül Öztürk aldı. Yarışmada resimleriyle beğeni kazanan Sebahattin Özveren, Halil İbrahim Üzmezoğlu ve Yusuf Kaya ise mansiyon ödüllerine layık görüldü. Ödüllü fotoğraflar ise sempozyumun sergi alanında katılımcılarla buluştu.

“Marmara Denizi 3 bin kilometrelik Tuna Nehri’nden de kirletilebiliyor”

Marmara Denizi’nin kirlenmesinin birçok ekosistemi doğrudan etkilediğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Mevlüt Uysal, “Marmara Denizi aslında dünyadaki küçük denizlerden birisi ama herhalde kendisi küçük olmakla birlikte fonksiyonu bu kadar geniş kesimleri etkileyen başka bir deniz yok galiba. Marmara Denizi kirlendiği, yapısı bozulduğu zaman sadece kendisini etkilemiyor özellikle Karadeniz’in ekosistemini de direkt etkiliyor. Bizim görevimiz sınırları içerisinde Marmara’yı kirletmeye yönelik çalışmaları engellemek görevimiz olduğu kadar Marmara’nın diğer bölgelerden de kirletilmesine engel olacak çalışmalar yapmak zorundayız. Marmara Denizi 3 bin kilometrelik Tuna Nehri’nden de kirletilebiliyor. Marmara Denizi kirlendiği,ekosistemi bozulduğu zaman sadece etrafında yaşayan insanlara değil, başka bölgelerde yaşayanlarda da Karadeniz’de ekosisteme de zarar vereceğini yüksek sesle konuşabilmemiz, duyurabilmemiz lazım. Bu manada bu sempozyum aslında özellikle Tuna Nehri’nin konu edilmesi, Marmara Denizi kirlendiği zaman başımıza neler geleceğini yüksek sesle konuşmak ve herkese yüksek sesle demeliyiz. Bu deniz kirlendiğinde hepimize çok acı, sıkıntı verir. Bu sempozyum sesimizi sadece bu salonda, Marmara’da değil,Türkiye’de değil inşallah uluslararası boyutta duyurur ki Marmara Denizi’nin kirlenmesine, kirlenmesinin önlenmesine katkı olsun” dedi.

“Bizim kıyılarımızın temiz kalma ihtimali yok”

Marmara’da kıyıların mavi bayraklı hale getirilmesiyle ilgili konuşan Başkan Uysal, “İstanbul’un tamamında bunu yaparak biz Marmara Denizi’nin tamamına İstanbul kıyılarında, Bursa kıyılarında aynı şeyleri sağlarız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İSKİ vasıtasıyla İstanbul’dan bütün akan suları arıtması bir şey ifade etmiyor. Marmara Denizi’nin bir tarafından arıtılmış sular akarken diğer tarafından aynı şey gelmiyorsa bizim kıyılarımızın temiz kalma ihtimali yok. Marmara o kadar çok kötü değilken çok daha kısa bir yoldan geri dönüp tamamını temizleyebiliriz. Etrafının tamamı mavi bayraklı hale gelebilir” diye konuştu.

Günün sonunda sona erecek sempozyumda 20 konuşmacı üç oturumda katılımcılarla buluşarak Marmara Denizi’nin kirlilik durumu, ulaşım nedeniyle oluşan riskler ve tehditler, kullanılmış suların deşarj koşulları,Tuna Nehri - Karadeniz - Marmara ilişkisi ve deniz ekosistemindeki biyolojik aktiviteleri tartışmaya açarak değerlendirecek.