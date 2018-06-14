Minik itfaiyecilere, bayram harçlığı ve oyuncak veren Başkan Uysal, İstanbulluların rahat bir bayram geçirmesi adına çalışanların görevde olacağını belirterek tüm İslam coğrafyasında bayramların bayram tadında geçmesi temennisinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Saraçhane ‘de bulunan belediye binasında düzenlenen bayramlaşma törenine Başkan Uysal’ın yanı sıra İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet, genel sekreter yardımları daire başkanları, müdürler ve çok sayıda personel katıldı.

Törende minik itfaiyeciler ve vatmanlarla bayramlaşan Başkan Uysal, onlara oyuncak hediye etti, bayram harçlığı verdi. Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma töreninde Zabıta teşkilatı da hazır bulundu. Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren programda Başkan Uysal İstanbulluların bayramı bayram tadında geçirmeleri temennisinde bulundu.

İBB personeli bayram mesaisi yapacak

İstanbul’da vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için ek seferler ve toplu taşıma araçlarında yüzde 50 indirim uygulanacağı belirten Başkan Uysal, "Bu bayramda vatandaşlarımızın bayramlaşıp ziyaretlerini yapabilmesi için meclisimiz karar aldı. Yüzde 50 indirimli olarak vatandaşımız ulaşımını sağlamış olacak. Sadece indirim değil vatandaşlarımızın bayramda ziyaretlerini rahat yapabilmesi adına ek seferler koyduk. Bayramı bayram tadıyla yaşasınlar İstanbullular diye çalışanlarımız bayramda vatandaşa bayram yaptıracak. Zabıtalarımız sağlıklı bir bayram geçirilmesi adına satılanları kontrol edip denetleme görevlerini devam ettirecek. Bayramda İstanbul sokaklarında rahatsız edici görüntüler ortaya çıkmaması adına görevlerine devam edecekler" dedi.

"Bayram birliği beraberliği geliştirmek adına bir vesiledir"

Bayramın tüm İslam coğrafyasında bayram tadında yaşanması temennisinde bulunan Uysal," Bu bayramda geçmişimizi yad ederek, ölmüşlerimizin mezarlarını ziyaret ederek, devamında yaşlılarımızı ziyaret edip ellerini öperek, tanıdıklarımızla, dostlarımızla bayramlaşarak bayramı tamamlayacağız. Bayram inşallah ülkemizde birliğimizi beraberliğimizi muhafaza etmek adına dostluğumuzu, samimiyetimizi gerçekleştirme adına bir vesiledir. Ülkemizde bayram tadıyla yaptığımız bayramlar, birbirimizle olan dayanışma ile birlik ve beraberlikle bütün İslam dünyasına bütün Müslümanlara yansır, onlarda bayramlarını bayram tadıyla yaşarlar inşallah" diye konuştu.