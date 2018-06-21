17 bin 800 taksici arasında yanlış şeyler yapan varsa bunlar ancak 2 bin kişidir. Geriye kalan bu işi hakkıyla yapan taksiciler ise faturasını ödüyor. Biz öyle bir sistem kuralım ki 2 bin kişi kendiliğinden aramızdan ayrılsın. Ayrıca, 6 ay boyunca taksicilerimize yönelik 10-15 gün sürecek eğitim hizmetimiz olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal yoğun bir tempoda sürdürdüğü ilçe gezi programlarına devam ediyor. Başkan Uysal dünkü Bakırköy ilçe programının ardından Güngören’e geçti. İlk olarak yeni binasına taşınan AK Parti Güngören İlçe Başkanlığı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Uysal daha sonra da Güngören sokaklarında vatandaşlarla sohbet etti, esnafların işyerlerine uğrayarak hayırlı kazançlar dileğinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilçe ziyaretleri kapsamında Güngören’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uysal “Güngören Şoförler Minibüsçüler Kamyon Kamyonet Otomobil ve Otobüsçüler Esnaf Odası”nı ziyaret ederek minibüs ve taksici esnafıyla buluştu. Oldukça samimi bir havada geçen buluşmada konuşan Başkan Uysal, “Sizin yaptığınız işi kamu hizmeti olarak görüyorum. İETT’deki şoförümüze bakış açım neyse sizlere olan bakış açım da odur” dedi.

Başkan Uysal daha sonra da minibüs ve taksici esnafı ile bir araya geleceği “Güngören Şoförler Minibüsçüler Kamyon Kamyonet Otomobil ve Otobüsçüler Esnaf Odası”na geçti. Uysal’ı oda Başkanı Oktay Nuhoğlu ve şoför esnafı karşıladı.

İBB bütçesinden en büyük pay ulaşıma

Samimi bir havada geçen buluşmada konuşan Başkan Uysal, coğrafi yapısı itibariyle ulaşım konusunda dünyada İstanbul kadar zorlu bir şehir olmadığını söyledi. İstanbul’un coğrafi yapısını bir kader olarak görmeyip İstanbul’da ulaşımı rahatlatmak adına ciddi yatırımlar yaptıklarını kaydeden Başkan Uysal, “İBB bütçesinden en büyük payı ulaşıma ayırmış durumdayız. Ulaşım problemini ancak raylı sistemlerle çözebiliriz. Şuanda İstanbul’da 294 kilometre metro inşaatımız var. Londra metro ağları ile örülü deniyor ama toplamda 430 kilometre metro ağı var. İstanbul aynı zamanda dünyada en fazla metro inşaatına sahip şehir. Geçen hafta Şangay Belediye Başkanı ziyaretimize gelmişti. O kadar büyük bir şehirde devam eden metro inşaatının 180 kilometre olduğunu söylemişti” diye konuştu.

"Ulaşım problemi metro ile çözülür"

İstanbul’un ulaşım problemini çözme adına tarih boyunca değişik yöntemler denendiğini ama en etkili yöntemin metro olduğunu ifade eden Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstanbulluların hayatına metrolar girdiğinden beri diğer ulaşım sistemleri yolcu kaybediyor. Biz bu adımları atarken diğer ulaşım hizmetini veren esnafını da düşünmek zorundayız. Sizlerin yaptığı işe kamu hizmeti olarak bakmaktayım. İETT’de çalışan şoförümüze bakış açım neyse sizlere olan bakış açım da odur.”

Taksici esnafının son dönemde yaşadığı sıkıntılara da değinen Başkan Uysal, "Bizler taksici esnafımızın yanındayız. Ama taksici esnafımız da kendine çekidüzen vermelidir. Bir problemi çözerken de oturup neyi nasıl yapmamız gerektiği üzerinde konuşmak durumundayız. Bizler taksici esnafımıza, ‘gidin kendinizi düzeltin’ demiyoruz. ‘Problem neyse gelin hep beraber çözüm arayalım ve çözüm bulalım’ diyoruz” diye konuştu.

"Kuracağımız sistemle kötüler aramızdan ayrılsın"

İBB olarak İTaksi uygulamasını hayata geçirdiklerini ve projenin işini iyi yapmayan taksicileri ayırt etme adına önemli bir misyona sahip olduğunu vurgulayan Uysal şöyle devam etti: “Bu sistemle taksiler boş yere trafikte dolaşmalarının önüne geçilmiş oluyor. İBB olarak bizim büyük sıkıntımız yoldaki trafik. 17 bin 800 civarında taksi plakası var. Hepsi trafikte dolaşıyor. Taksici akşam baktığı zaman 400 kilometre yol gitmiş, 150 kilometresinde ise müşteri ile ancak dolaşabilmiş. Geri kalanını milli servet benzin yakmış, trafiği kilitlemiş kendi zamanından çalmış. Bu sistemle taksicilerimiz güvenirlik kazanıyor. Kayıtlar da yurtiçinde tutulduğundan daha güvenilir bir sistem. Bunu sağlama adına da Büyükşehir olarak biz her şeye varız. İTaksi uygulamasında bizim para kazanma kaygımız yok. Masrafına oturup beraber belirleyelim. Neyse masrafı biz ona hazırız. Biz illa ki İTaksi kullanın demiyoruz. Biz sadece buna benzer bir sistem olursa daha iyi takip edilir, daha iyi kontrol edilir diyoruz. Bizler kamu adına her imkânımızı yani taksilerin durabildiği merkezi yerler oluşturmaya hazırız. 17 bin 800 taksici arasında yanlış şeyler yapan varsa bunlar ancak 2 bin kişidir. Geriye kalan bu işi hakkıyla yapan taksiciler ise faturasını ödüyor. Biz öyle bir sistem kuralım ki 2 bin kişi kendiliğinden aramızdan ayrılsın. Ayrıca, 6 ay boyunca taksicilerimize yönelik 10-15 gün sürecek eğitim hizmetimiz olacak.”

"24 Haziran’dan sonra yeni bir Türkiye"

Başkan Uysal önümüzdeki Pazar günü yapılacak olan seçimlerle ilgili olarak da, “AK Parti’yi iktidara getirdiğiniz 2002’den bugüne hep desteklediniz, omuz verdiniz. Bu Pazar yapılacak seçimlerle de yine aynı desteği vereceğinize inanıyorum. Bu desteğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizim teşekkürümüz sadece sözle değil, getirdiğimiz hizmetlerle olur. Bizlere destek verdiğiniz sürece sizlere hizmet getirerek teşekkür etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 24 Haziran’dan sonra yeni bir yönetim sistemine geçeceğini ve bu sisteme de Cumhurbaşkanlığı Sistemi dendiğini belirten Uysal konuşmasını şöyle bitirdi: “Aslında bizler bu sisteme yabancı değiliz. Muhtar seçerken, belediye başkanı seçerken, sizler burada oda başkanı seçerken sizleri yönetecek kişiyi direkt seçiyorsunuz. İşte bizler 24 Haziran’da bizi kimin yöneteceğine karar vereceğiz. Sizlerden yine güçlü bir Cumhurbaşkanı, güçlü bir meclis için destek bekliyoruz.”

Başkan Uysal’a Göngören ilçe programında Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Bünyamin Baş ile İBB bürokratları eşlik etti.